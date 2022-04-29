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Луганщина: враг 10 раз обстрелял города, продолжаются бои за Орехово

Ольга ГлущенкоПятница, 29 апреля 2022, 07:49
Луганщина: враг 10 раз обстрелял города, продолжаются бои за Орехово
обстрелянный россиянами дом в Луганской области, фото: tg Гайдая

В Луганской области под огнем врага оказались Северодонецк, Лисичанск, Горное, Приволье, Попасная, а также продолжаются бои за Орехово.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай

Детали: Четыре раза россияне обстреляли Лисичанск и дважды Попасную. В Горной общине обстрелы почти не прекращаются.

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В каждом из этих городов имеется повреждение жилого фонда и хозяйственных построек.

Так, в одном из гаражных комплексов пламя распространилось на значительную площадь – гасили несколько часов.

Прямая речь: "Враг неоднократно пытался штурмовать позиции ВСУ в районе Орехового и Светличного.

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Наши военные дают хороший отпор, однако россияне со всего имеющегося вооружения открывают огонь по населенным пунктам, уничтожая дома и инфраструктуру – там уже невозможно восстановить воду, свет и газ".

Темы: Луганская областьвойна
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