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В Естонії почали будувати рятувальне судно для України

"Європейська правда"П'ятниця, 29 квітня 2022, 08:10

В Естонії на суднобудівному заводі Baltic Workboats на острові Сааремаа почали будувати замовлене Україною рятувальне судно, яке працюватиме на Чорному морі. 

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації ERR.

Планується, що через рік судно буде доставлено до Одеського порту.

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У розпорядженні морської рятувальної служби України зараз є сім суден, половина з них понад десять років тому була збудована на Сааремаа. 

Нове судно завдовжки 28 метрів та вартістю понад 5 млн євро буде восьмим.

"На Чорному та Азовському морях обстановка складна, там триває блокування руху будь-якого флоту. Російські військові кораблі відкривають без попередження вогонь. Незважаючи на те, що у нас триває повномасштабна важка війна з Російською Федерацією, Україна була і залишається надійним партнером. Ми виконаємо всі свої зобов'язання", – сказав начальник морської рятувальної служби України Віктор Сударєв.

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На заводі Baltic Workboats працює понад 50 українців. 

Теми: Естоніяфлот
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