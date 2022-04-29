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В Эстонии начали строить спасательное судно для Украины

"Европейская правда"Пятница, 29 апреля 2022, 08:10

В Эстонии на судостроительном заводе Baltic Workboats на острове Сааремаа начали строить заказанное Украиной спасательное судно, которое будет работать на Черном море.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации ERR.

Планируется, что через год судно будет доставлено в Одесский порт.

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В распоряжении морской спасательной службы Украины сейчас семь судов, половина из них более десяти лет назад была построена на Сааремаа.

Новое судно длиной 28 метров и стоимостью свыше 5 млн евро будет восьмым.

"На Черном и Азовском морях обстановка сложная, там идет блокировка движения любого флота. Российские военные корабли открывают без предупреждения огонь. Несмотря на то, что у нас идет полномасштабная тяжелая война с Российской Федерацией, Украина была и остается надежным партнером. Мы выполним все свои обязательства", – сказал начальник морской спасательной службы Украины Виктор Сударев.

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На заводе Baltic Workboats работает более 50 украинцев.

Темы: Эстонияфлот
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