В Эстонии начали строить спасательное судно для Украины

В Эстонии на судостроительном заводе Baltic Workboats на острове Сааремаа начали строить заказанное Украиной спасательное судно, которое будет работать на Черном море.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации ERR.

Планируется, что через год судно будет доставлено в Одесский порт.

В распоряжении морской спасательной службы Украины сейчас семь судов, половина из них более десяти лет назад была построена на Сааремаа.

Новое судно длиной 28 метров и стоимостью свыше 5 млн евро будет восьмым.

"На Черном и Азовском морях обстановка сложная, там идет блокировка движения любого флота. Российские военные корабли открывают без предупреждения огонь. Несмотря на то, что у нас идет полномасштабная тяжелая война с Российской Федерацией, Украина была и остается надежным партнером. Мы выполним все свои обязательства", – сказал начальник морской спасательной службы Украины Виктор Сударев.

На заводе Baltic Workboats работает более 50 украинцев.