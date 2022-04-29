Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Эстонии начали строить спасательное судно для Украины

"Европейская правда"Пятница, 29 апреля 2022, 08:10

В Эстонии на судостроительном заводе Baltic Workboats на острове Сааремаа начали строить заказанное Украиной спасательное судно, которое будет работать на Черном море.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации ERR.

Планируется, что через год судно будет доставлено в Одесский порт.

В распоряжении морской спасательной службы Украины сейчас семь судов, половина из них более десяти лет назад была построена на Сааремаа.

Новое судно длиной 28 метров и стоимостью свыше 5 млн евро будет восьмым.

"На Черном и Азовском морях обстановка сложная, там идет блокировка движения любого флота. Российские военные корабли открывают без предупреждения огонь. Несмотря на то, что у нас идет полномасштабная тяжелая война с Российской Федерацией, Украина была и остается надежным партнером. Мы выполним все свои обязательства", – сказал начальник морской спасательной службы Украины Виктор Сударев.

На заводе Baltic Workboats работает более 50 украинцев.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Эстонияфлот
Главное сегодня

Сводка Генштаба: Россияне перебрасывают войска из Белгородской области к Изюму

США передали хозяйке саммита G20, что Путина там быть не должно

видеоВСУ взорвали железнодорожный мост вместе с оккупантским поездом в Донецкой области

Зеленский: Риски прекращения любых переговоров очень высоки

Командир морпехов на "Азовстали" обратился к Эрдогану

Немецкое правительство думает передать Украине гаубицы Panzerhaubitzen 2000 - СМИ

Все новости...
Эстония
Президент Эстонии подписал закон о запрете символов в поддержку войны РФ против Украины
Банки в Эстонии приостанавливают платежи, связанные с РФ и Белорусью
Эстония на 5 лет запретила въезд Киркорову
Последние новости
06:59
Экология войны: Как в Днепре фиксируют военные преступления России против окружающей среды
06:50
Сводка Генштаба: Россияне перебрасывают войска из Белгородской области к Изюму
06:21
График эвакуационных поездов 30 апреля
05:14
ООН: Единственный кандидат на замену РФ в Совете по правам человека — Чехия
04:15
SpaceX запустила полсотни спутников Starlink
03:15
СМИ: Россияне на несколько дней отстают от собственного графика наступления на Донбассе
02:10
США начали учить украинских военных работать с иностранным вооружением
01:09
Россияне убили двух гражданских в Донецкой области
00:21
Один штурмовик и 9 беспилотников: ПВО продолжает уничтожать вражеские цели
00:19
Беларусь обвиняет Литву в тайном строительстве ядерных могильников
Все новости...