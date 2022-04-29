Росія несе значні втрати за обмежені успіхи на Донбасі - розвідка Британії
Через сильний опір України територіальні завоювання Росії на Донбасі обмежені та досягнуті ціною значних втрат.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії у п’ятницю вранці.
Битва за Донбас залишається основним стратегічним напрямом Росії для досягнення заявленої мети - забезпечення контролю над Донецькою та Луганською областями, заявили у британському міністерстві.
У цих областях, як наголошується, бої були особливо важкими в районі Лисичанська та Сєверодонецька, зі спробами просування на південь від Ізюма до Слов'янська.
"Через сильний опір України територіальні здобутки Росії були обмежені та досягнуті ціною значних втрат для російських військ", - сказано у зведенні.
Водночас, за добу з 27-го до 28 квітня на мапі війни від британської розвідки дещо збільшилася територія, яку контролює російська армія на сході України.
Нагадаємо, 28 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс продовжить підтримувати Україну проти російського вторгнення у війні, яка може затягнутися і тривати місяцями і роками.
Британія раніше закликала надати Україні військові літаки в рамках довгострокової військової підтримки.