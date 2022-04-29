Росія несе значні втрати за обмежені успіхи на Донбасі - розвідка Британії

Через сильний опір України територіальні завоювання Росії на Донбасі обмежені та досягнуті ціною значних втрат.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії у п’ятницю вранці.

Битва за Донбас залишається основним стратегічним напрямом Росії для досягнення заявленої мети - забезпечення контролю над Донецькою та Луганською областями, заявили у британському міністерстві.

У цих областях, як наголошується, бої були особливо важкими в районі Лисичанська та Сєверодонецька, зі спробами просування на південь від Ізюма до Слов'янська.

"Через сильний опір України територіальні здобутки Росії були обмежені та досягнуті ціною значних втрат для російських військ", - сказано у зведенні.

Водночас, за добу з 27-го до 28 квітня на мапі війни від британської розвідки дещо збільшилася територія, яку контролює російська армія на сході України.

Війна в Україні: що захоплено і де точаться бої станом на 28 квітня UK Ministry of Defence

Нагадаємо, 28 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс продовжить підтримувати Україну проти російського вторгнення у війні, яка може затягнутися і тривати місяцями і роками.

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Британія раніше закликала надати Україні військові літаки в рамках довгострокової військової підтримки.