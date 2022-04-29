Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія несе значні втрати за обмежені успіхи на Донбасі - розвідка Британії

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 29 квітня 2022, 08:22

Через сильний опір України територіальні завоювання Росії на Донбасі обмежені та досягнуті ціною значних втрат.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії у п’ятницю вранці.

Битва за Донбас залишається основним стратегічним напрямом Росії для досягнення заявленої мети - забезпечення контролю над Донецькою та Луганською областями, заявили у британському міністерстві.

У цих областях, як наголошується, бої були особливо важкими в районі Лисичанська та Сєверодонецька, зі спробами просування на південь від Ізюма до Слов'янська. 

"Через сильний опір України територіальні здобутки Росії були обмежені та досягнуті ціною значних втрат для російських військ", - сказано у зведенні.

Водночас, за добу з 27-го до 28 квітня на мапі війни від британської розвідки дещо збільшилася територія, яку контролює російська армія на сході України.

Війна в Україні: що захоплено і де точаться бої станом на 28 квітня
Війна в Україні: що захоплено і де точаться бої станом на 28 квітня
UK Ministry of Defence

Нагадаємо, 28 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс продовжить підтримувати Україну проти російського вторгнення у війні, яка може затягнутися і тривати місяцями і роками.   

ВІДЕО ДНЯ

Британія раніше закликала надати Україні військові літаки в рамках довгострокової військової підтримки.

Теми: війнаРосіяУкраїнарозвідка
Головне сьогодні

Зведення Генштабу: Росіяни перекидають війська з Бєлгородської області до Ізюма

США передали господарці саміту G20, що Путіну на ньому не місце

відеоЗСУ підірвали залізничний міст на Донеччині

Зеленський: Ризики припинення будь-яких переговорів дуже високі

Командир морпіхів на "Азовсталі" звернувся до Ердогана

Німецький уряд думає передати Україні гаубиці Panzerhaubitzen 2000 - ЗМІ

Усі новини...
війна
Ворог вранці обстріляв Дніпропетровщину
Білий дім: Із виділених для допомоги Україні $3,5 млрд залишилося $250 млн
Луганщина: ворог 10 разів обстріляв міста, тривають бої за Оріхове
Останні новини
08:21
відеоНа Далекому Сході Росії горіла електростанція
08:21
Боровик: Чому Україні важливо бути на саміті G20
07:46
До вироків щодо воєнних злочинів Росії мине щонайменше 1-2 роки – Малюська
06:59
Екологія війни: Як у Дніпрі фіксують воєнні злочини Росії проти довкілля
06:50
Зведення Генштабу: Росіяни перекидають війська з Бєлгородської області до Ізюма
06:21
Графік евакуаційних потягів 30 квітня
05:14
ООН: Єдиний кандидат на заміну РФ в Раді з прав людини — Чехія
04:15
SpaceX запустила півсотні супутників Starlink
03:15
ЗМІ: Росіяни на кілька днів відстають від власного графіка наступу на Донбасі
02:10
США почали вчити українських військових працювати з іноземним озброєнням
Усі новини...