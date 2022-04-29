Россия несет значительные потери за ограниченные успехи на Донбассе – разведка Британии

Из-за сильного сопротивления Украины территориальные завоевания России на Донбассе ограничены и достигнуты ценой значительных потерь.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии в пятницу утром.

Битва за Донбасс остается основным стратегическим направлением России для достижения заявленной цели – обеспечения контроля над Донецкой и Луганской областями, заявили в британском министерстве.

Реклама:

В этих областях, как отмечается, бои были особенно тяжелыми в Лисичанске и Северодонецке, с попытками продвижения к югу от Изюма до Славянска.

"Из-за сильного сопротивления Украины территориальные достижения России были ограничены и достигнуты ценой значительных потерь для российских войск", - говорится в сводке.

В то же время, за сутки с 27-го по 28 апреля на карте войны от британской разведки несколько увеличилась территория, которую контролирует российская армия на востоке Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Война в Украине: что захвачено и где ведутся бои по состоянию на 28 апреля UK M inistry of Defence

Напомним, 28 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс продолжит поддерживать Украину против российского вторжения в войне, которая может затянуться и продлиться месяцами и годами.

Британия ранее призывала предоставить Украине военные самолеты в рамках долгосрочной военной поддержки.