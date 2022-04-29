Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия несет значительные потери за ограниченные успехи на Донбассе – разведка Британии

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 29 апреля 2022, 08:22

Из-за сильного сопротивления Украины территориальные завоевания России на Донбассе ограничены и достигнуты ценой значительных потерь.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии в пятницу утром.

Битва за Донбасс остается основным стратегическим направлением России для достижения заявленной цели – обеспечения контроля над Донецкой и Луганской областями, заявили в британском министерстве.

Реклама:

В этих областях, как отмечается, бои были особенно тяжелыми в Лисичанске и Северодонецке, с попытками продвижения к югу от Изюма до Славянска.

"Из-за сильного сопротивления Украины территориальные достижения России были ограничены и достигнуты ценой значительных потерь для российских войск", - говорится в сводке.

В то же время, за сутки с 27-го по 28 апреля на карте войны от британской разведки несколько увеличилась территория, которую контролирует российская армия на востоке Украины.

ВИДЕО ДНЯ
Война в Украине: что захвачено и где ведутся бои по состоянию на 28 апреля
Война в Украине: что захвачено и где ведутся бои по состоянию на 28 апреля
UK Ministry of Defence

Напомним, 28 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс продолжит поддерживать Украину против российского вторжения в войне, которая может затянуться и продлиться месяцами и годами.

Британия ранее призывала предоставить Украине военные самолеты в рамках долгосрочной военной поддержки.

Темы: войнаРосcияУкраинаразведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
война
Россияне за сутки убили двух жителей Донецкой и Херсонской областей
Силы обороны уничтожили еще 470 оккупантов и 23 танка врага
Авиация нанесла 14 ударов по районам скопления врага – сводка
Последние новости
16:48
Зеленский поблагодарил работников оборонки: Собственного оружия стало втрое больше
16:45
Украина в декабре получила 5 миллиардов финансовой помощи - Минфин
16:39
инфографикаПосле начала большой войны украинцы стали больше верить, что страна на правильном пути
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
Все новости...
Реклама: