Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия несет значительные потери за ограниченные успехи на Донбассе – разведка Британии

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 29 апреля 2022, 08:22

Из-за сильного сопротивления Украины территориальные завоевания России на Донбассе ограничены и достигнуты ценой значительных потерь.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии в пятницу утром.

Битва за Донбасс остается основным стратегическим направлением России для достижения заявленной цели – обеспечения контроля над Донецкой и Луганской областями, заявили в британском министерстве.

В этих областях, как отмечается, бои были особенно тяжелыми в Лисичанске и Северодонецке, с попытками продвижения к югу от Изюма до Славянска.

"Из-за сильного сопротивления Украины территориальные достижения России были ограничены и достигнуты ценой значительных потерь для российских войск", - говорится в сводке.

В то же время, за сутки с 27-го по 28 апреля на карте войны от британской разведки несколько увеличилась территория, которую контролирует российская армия на востоке Украины.

Война в Украине: что захвачено и где ведутся бои по состоянию на 28 апреля
Война в Украине: что захвачено и где ведутся бои по состоянию на 28 апреля
UK Ministry of Defence

Напомним, 28 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс продолжит поддерживать Украину против российского вторжения в войне, которая может затянуться и продлиться месяцами и годами.

ВИДЕО ДНЯ

Британия ранее призывала предоставить Украине военные самолеты в рамках долгосрочной военной поддержки.

Темы: войнаРосcияУкраинаразведка
Главное сегодня

Сводка Генштаба: Россияне перебрасывают войска из Белгородской области к Изюму

США передали хозяйке саммита G20, что Путина там быть не должно

видеоВСУ взорвали железнодорожный мост вместе с оккупантским поездом в Донецкой области

Зеленский: Риски прекращения любых переговоров очень высоки

Командир морпехов на "Азовстали" обратился к Эрдогану

Немецкое правительство думает передать Украине гаубицы Panzerhaubitzen 2000 - СМИ

Все новости...
война
Враг утром обстрелял Днепропетровскую область
Белый дом: Из выделенных для помощи Украине $3,5 млрд осталось $250 млн
Луганщина: враг 10 раз обстрелял города, продолжаются бои за Орехово
Последние новости
06:59
Экология войны: Как в Днепре фиксируют военные преступления России против окружающей среды
06:50
Сводка Генштаба: Россияне перебрасывают войска из Белгородской области к Изюму
06:21
График эвакуационных поездов 30 апреля
05:14
ООН: Единственный кандидат на замену РФ в Совете по правам человека — Чехия
04:15
SpaceX запустила полсотни спутников Starlink
03:15
СМИ: Россияне на несколько дней отстают от собственного графика наступления на Донбассе
02:10
США начали учить украинских военных работать с иностранным вооружением
01:09
Россияне убили двух гражданских в Донецкой области
00:21
Один штурмовик и 9 беспилотников: ПВО продолжает уничтожать вражеские цели
00:19
Беларусь обвиняет Литву в тайном строительстве ядерных могильников
Все новости...