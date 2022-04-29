Россия несет значительные потери за ограниченные успехи на Донбассе – разведка Британии
Из-за сильного сопротивления Украины территориальные завоевания России на Донбассе ограничены и достигнуты ценой значительных потерь.
Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии в пятницу утром.
Битва за Донбасс остается основным стратегическим направлением России для достижения заявленной цели – обеспечения контроля над Донецкой и Луганской областями, заявили в британском министерстве.
В этих областях, как отмечается, бои были особенно тяжелыми в Лисичанске и Северодонецке, с попытками продвижения к югу от Изюма до Славянска.
"Из-за сильного сопротивления Украины территориальные достижения России были ограничены и достигнуты ценой значительных потерь для российских войск", - говорится в сводке.
В то же время, за сутки с 27-го по 28 апреля на карте войны от британской разведки несколько увеличилась территория, которую контролирует российская армия на востоке Украины.
Напомним, 28 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс продолжит поддерживать Украину против российского вторжения в войне, которая может затянуться и продлиться месяцами и годами.
Британия ранее призывала предоставить Украине военные самолеты в рамках долгосрочной военной поддержки.