Німеччина готова підтримати ембарго на російську нафту - WSJ

Німеччина готова припинити купувати російську нафту, відкриваючи шлях для введення заборони Європейського Союзу на імпорт сирої нафти з Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання The Wall Street Journal з посиланням на урядових чиновників.

Берлін був одним із головних противників запровадження санкцій ЄС щодо торгівлі нафтою та газом з Москвою.

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Однак у середу представники Німеччини в інститутах ЄС зняли заперечення країни проти повного ембарго на російську нафту за умови, що Берліну дадуть достатньо часу для забезпечення альтернативних постачань, заявили два чиновники.

Зміна позиції Німеччини збільшує ймовірність того, що країни ЄС домовляться про поетапне ембарго на російську нафту, причому рішення можливе вже наступного тижня, кажуть дипломати та офіційні особи.

Однак залишається питання про те, як швидко ЄС припинить закупівлю російської нафти і чи застосує він такі заходи, як граничні ціни або тарифи. США наполягають на тому, щоб європейські союзники уникали кроків, які можуть спричинити затяжне зростання цін на нафту.

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Німеччина та деякі інші країни в останній час зробили практичні кроки, щоб замінити Росію іншими постачальниками.

За словами дипломатів, деякі держави-члени, включаючи Угорщину, Італію, Австрію та Грецію, як і раніше, обережно ставляться до економічних наслідків нафтового ембарго.

Щом ембарго почало діяти, його мають схвалити усі 27 урядів.

Як повідомлялося, від початку війни ЄС купив у РФ енергоносіїв на 44 млрд євро і Німеччина придбала найбільше.

Напередодні стало відомо, що ​​Німеччина готова розглянути можливість включення "Сбербанку" до наступного пакету санкцій Європейського Союзу.

Крім того, німецький Бундестаг у четвер підтримав пришвидшені поставки важкого озброєння Україні.