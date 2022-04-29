Германия готова поддержать эмбарго на российскую нефть

Германия готова перестать покупать российскую нефть, открывая путь для введения запрета Европейского Союза на импорт сырой нефти из России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на правительственных чиновников.

Берлин был одним из главных противников введения санкций ЕС по торговле нефтью и газом с Москвой.

Однако в среду представители Германии в институтах ЕС сняли возражение страны против полного эмбарго на российскую нефть при условии, что Берлину дадут достаточно времени для обеспечения альтернативных поставок, заявили два чиновника.

Изменение позиции Германии увеличивает вероятность того, что страны ЕС договорятся о поэтапном эмбарго на российскую нефть, причем решение возможно на следующей неделе, говорят дипломаты и официальные лица.

Однако остается вопрос о том, как быстро ЕС прекратит закупку российской нефти и примет ли он такие меры, как предельные цены или тарифы. США настаивают на том, чтобы европейские союзники избегали шагов, которые могут вызвать затяжной рост цен на нефть.

Германия и некоторые другие страны в последнее время сделали практические шаги, чтобы заменить Россию другими поставщиками.

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По словам дипломатов, некоторые государства-члены, включая Венгрию, Италию, Австрию и Грецию, по-прежнему осторожно относятся к экономическим последствиям нефтяного эмбарго.

Что эмбарго начало действовать, его должны одобрить все 27 правительств.

Как сообщалось, с начала войны ЕС купил у РФ энергоносителей на 44 млрд евро и Германия приобрела больше всего.

Накануне стало известно, что Германия готова рассмотреть возможность включения "Сбербанка" в следующий пакет санкций Европейского Союза.

Кроме того, немецкий Бундестаг в четверг поддержал ускоренные поставки тяжелого вооружения Украине.