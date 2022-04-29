Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Германия готова поддержать эмбарго на российскую нефть

"Европейская правда"Пятница, 29 апреля 2022, 08:28

Германия готова перестать покупать российскую нефть, открывая путь для введения запрета Европейского Союза на импорт сырой нефти из России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на правительственных чиновников.

Берлин был одним из главных противников введения санкций ЕС по торговле нефтью и газом с Москвой.

Реклама:

Однако в среду представители Германии в институтах ЕС сняли возражение страны против полного эмбарго на российскую нефть при условии, что Берлину дадут достаточно времени для обеспечения альтернативных поставок, заявили два чиновника.

Изменение позиции Германии увеличивает вероятность того, что страны ЕС договорятся о поэтапном эмбарго на российскую нефть, причем решение возможно на следующей неделе, говорят дипломаты и официальные лица.

Однако остается вопрос о том, как быстро ЕС прекратит закупку российской нефти и примет ли он такие меры, как предельные цены или тарифы. США настаивают на том, чтобы европейские союзники избегали шагов, которые могут вызвать затяжной рост цен на нефть.

ВИДЕО ДНЯ

Германия и некоторые другие страны в последнее время сделали практические шаги, чтобы заменить Россию другими поставщиками.

По словам дипломатов, некоторые государства-члены, включая Венгрию, Италию, Австрию и Грецию, по-прежнему осторожно относятся к экономическим последствиям нефтяного эмбарго.

Что эмбарго начало действовать, его должны одобрить все 27 правительств.

Как сообщалось, с начала войны ЕС купил у РФ энергоносителей на 44 млрд евро и Германия приобрела больше всего.

Накануне стало известно, что Германия готова рассмотреть возможность включения "Сбербанка" в следующий пакет санкций Европейского Союза.

Кроме того, немецкий Бундестаг в четверг поддержал ускоренные поставки тяжелого вооружения Украине.

Темы: Германиясанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Германия
В Германии расследуют, как их электроника оказалась в российских "Орланах" – СМИ
Рисовал свастику на машинах украинцев: в Баден-Бадене оштрафовали чиновника 
Греция может передать Украине сто танков Leopard 1, которые отремонтирует Германия
Последние новости
16:48
Зеленский поблагодарил работников оборонки: Собственного оружия стало втрое больше
16:45
Украина в декабре получила 5 миллиардов финансовой помощи - Минфин
16:39
инфографикаПосле начала большой войны украинцы стали больше верить, что страна на правильном пути
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
Все новости...
Реклама: