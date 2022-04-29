Росія ігнорує спецпереговори про Маріуполь і Медведчук її не цікавить – Подоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк констатує, що Росія не бажає проводити переговори в Маріуполі для безпечного виходу людей з "Азовсталі" і не реагує на пропозицію обміняти українських бійців на кума Володимира Путіна – Віктора Медведчука.

Джерело: Михайло Подоляк в інтерв’ю "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Безумовно, шанси (на проведення спецраунду – ред.) залишаються. Для нас принципово було б забрати людей наших: не тільки цивільних, а й військових, які сьогодні є символом незламності України.

Реклама:

Російська Федерація націлена на максимальне знищення Маріуполя в цілому... На жаль, Російська Федерація поки що все це (пропозиції щодо звільнення цивільних і військових у місті – ред.) ігнорує, бо росіяни на сьогоднішній день репутаційно все втрачають.

Тому їм, в принципі, я так розумію, немає різниці: вб'ють вони тисячу цивільних чи 10 тисяч".

Деталі: Судячи з усього, не допомагає у питанні Маріуполя і доля Медведчука.

ВІДЕО ДНЯ

За словами Подоляка, Медведчука в Україні хтось "брендував" як людину впливову і важливу для Російської Федерації, "а з'ясувалось, що він їм практично не потрібний".

Пряма мова: "Цінність зламати Маріуполь, знищити його, вбити там практично всіх захисників – для них набагато більша, як вони вважають з пропагандистської точки зору, ніж забрати Медведчука чи будь-кого.

Тому, на жаль, Медведчук – не актив. На жаль, ми його обміняти на наших хлопців не можемо.

Тобто на умовному столі переговорів про обмін лежать усі пропозиції, включаючи можливість обміняти Медведчука. Просто ми бачимо реакцію російської сторони, що для них Медведчук не є цінним активом. Взагалі".