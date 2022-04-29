Россия игнорирует спецпереговоры о Мариуполе и Медведчук ее не интересует – Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк констатирует, что Россия не желает проводить переговоры в Мариуполе для безопасного выхода людей из "Азовстали" и не реагирует на предложение обменять украинских бойцов на кума Владимира Путина – Виктора Медведчука.

Источник: Михаил Подоляк в интервью "Радио Свобода"

Прямая речь: "Безусловно, шансы (на проведение спецраунда – ред.) остаются. Для нас принципиально было бы забрать людей наших: не только гражданских, но и военных, которые сегодня являются символом несокрушимости Украины.

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Российская Федерация нацелена на максимальное уничтожение Мариуполя в целом... К сожалению, Российская Федерация пока все это (предложения об освобождении гражданских и военных в городе – ред.) игнорирует, потому что россияне сегодня репутационно все теряют.

Поэтому им, в принципе, я так понимаю, нет разницы: убьют ли они тысячу гражданских или 10 тысяч".

Детали: Судя по всему, не помогает в вопросе Мариуполя и судьба Медведчука.

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По словам Подоляка, Медведчука в Украине кто-то "брендировал" как человека влиятельного и важного для Российской Федерации, "а выяснилось, что он им практически не нужен".

Прямая речь: "Ценность сломать Мариуполь, уничтожить его, убить там практически всех защитников – для них намного больше, как они считают с пропагандистской точки зрения, чем забрать Медведчука или кого-либо.

Поэтому, к сожалению, Медведчук – не актив. К сожалению, мы его обменять на наших ребят не можем.

То есть на условном столе переговоров об обмене лежат все предложения, включая возможность обменять Медведчука. Просто мы видим реакцию российской стороны, что для них Медведчук не ценный актив. Вообще".