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Окупанти стали частіше викрадати людей, пересуватися в Мелітополі небезпечно – мер

Ірина БалачукП'ятниця, 29 квітня 2022, 09:41
Окупанти стали частіше викрадати людей, пересуватися в Мелітополі небезпечно – мер
Іван Федоров. Фото з Facebook

Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що почастішали випадки викрадення російськими окупантами людей на блокпостах і просто на вулицях, тому наразі пересуватися містом і районом небезпечно.

Джерело: Федоров в ефірі національного марафону вранці 29 квітня

Пряма мова мера Мелітополя: "Викрадають людей на блокпостах, перейшли вже до масового викрадення. Викрадають усіх чоловіків призовного віку. Два тижні тому вони розпочали пропонувати їм вступати в російську армію, а вже сьогодні викрадають на блокпостах і везуть у невідомому напрямку. Людей тримають у нелюдських умовах у підвалі. Думаю, їх хочуть використовувати, як обмінний фонд або як гарматне м'ясо для участі в операціях під час війни з Україною.

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Небезпечно стає уже і на виході з Мелітополя і просто пересуватись в Мелітополі і Мелітопольському районі".  

Деталі: Федоров також нагадав, що 28 квітня наші військові підірвали міст, який мав велике логістичне значення для окупантів, бо за допомогою цього мосту перевозили військову техніку до станції Мелітополь і Новобогданівка, і саме ця військова техніка брала участь в операціях окупантів і в Маріуполі, і на півдні України.

За словами мера, після цього окупанти стали відразу шукати, хто це зробив – усіх обшукували, всіх допитували. Федоров зазначив, що це не призвело до жодних успіхів з боку окупантів.  

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Мер Мелітополя висловив упевненість, що робота з підриву транспортних вузлів, які використовують загарбники, буде продовжуватися. 

Він також розповів, що викрадення зерна та продовольства окупантами перейшло вже до промислових  масштабів. Зокрема, влада публікувала відео, на якому видно, як понад 50 вантажівок вивозять зерно.

Невідомою наразі залишається і доля скіфського золота, яке викрали росіяни, але Федоров вірить, що його вдасться повернути.

Водночас мер сумнівається в тому, що окупантам вдасться ввести в обіг свої рублі на окупований території, навіть попри те, що вони вже повезли частину колаборантів з числа банківських працівників на навчання в Ростов-на-Дону.  

За словами Федорова, він не вірить в успіх російських загарбників, бо є "значний опір діям окупантів".  

Теми: Мелітопольвійна
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