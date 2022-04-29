Стало відомо про загибель малюка й підлітка і поранення ще 5-х дітей за час війни

Офіційно підтверджена кількість загиблих від війни українських дітей зросла до 219-ти, а кількість поранених – до 398-ми внаслідок документування злочинів російської армії.

Джерело: Офіс генпрокурора з посиланням на ювенальних прокурорів

Деталі: Стало відомо, що в перший тиждень березня на автодорозі біля с. Красне Чернігівського району Чернігівської області на міні підірвався автомобіль, у результаті чого загинули діти – 2-х та 14 років.

7 березня під час артилерійського обстрілу окупантами Романівського мосту в м.Ірпінь отримав контузію 10-річний хлопчик.

28 квітня внаслідок обстрілу ворожими військами с. Циркуни Харківського району Харківської області отримала поранення 10-річна дівчинка.

28 квітня внаслідок обстрілу м. Запоріжжя отримали поранення 5 людей, серед яких дитина.

Також стало відомо, що 11 квітня в м. Харків внаслідок артилерійського обстрілу отримав поранення 9-річний хлопчик.

ВІДЕО ДНЯ

21 квітня до лікувального закладу Дніпропетровської області доставлено 17-річного хлопця з пораненнями, які він отримав внаслідок обстрілів окупантами м. Маріуполь.

Таким чином, станом на ранок 29 квітня щонайменше 617 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Росії (219 дітей загинули, 398 отримали поранення), але ці цифри не остаточні, оскільки інформація з місць бойових дій та окупованих територій недоступна.

З того, що відомо: найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 139, Київській – 115, Харківській – 95, Чернігівській – 68, Херсонській – 44, Миколаївській – 43, Луганській –37, Запорізькій – 27, Сумській області – 17, у м.Києві – 16, у Житомирській області – 15.