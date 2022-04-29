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Стало известно о гибели малыша и подростка и ранении еще 5 детей за время войны

Елена РощинаПятница, 29 апреля 2022, 09:47

Официально подтвержденное количество погибших от войны украинских детей возросло до 219, а число раненых – до 398-ми в результате документирования преступлений российской армии.

Источник: Офис генпрокурора со ссылкой на ювенальных прокуроров

Детали: Стало известно, что в первую неделю марта на автодороге возле с.Красное Черниговского района Черниговской области на мине подорвался автомобиль, в результате чего погибли дети – 2-х и 14 лет.

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7 марта во время артиллерийских обстрелов оккупантами Романовского моста в г.Ирпень получил контузию 10-летний мальчик.

28 апреля в результате обстрела вражескими войсками с. Циркуны Харьковского района Харьковской области получила ранение 10-летняя девочка.

28 апреля в результате обстрела г. Запорожья получили ранения 5 человек, среди которых ребенок.

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Также стало известно, что 11 апреля в Харькове в результате артиллерийских обстрелов получил ранение 9-летний мальчик.

21 апреля в лечебное учреждение Днепропетровской области доставлен 17-летний парень с ранениями, которые он получил в результате обстрелов оккупантами г. Мариуполь.

Таким образом, по состоянию на утро 29 апреля по меньшей мере 617 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии России (219 детей погибли, 398 получили ранения, но эти цифры не окончательны, поскольку информация с мест боевых действий и оккупированных территорий недоступна.

Из того, что известно: больше всего пострадало детей в Донецкой области – 139, Киевской – 115, Харьковской – 95, Черниговской – 68, Херсонской – 44, Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской области – 17, в г. .Киеве – 16, в Житомирской области – 15.

 

Темы: войнадетипрокуратураРосcия
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