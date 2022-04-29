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Делегації Молдови і невизнаного Придністров'я провели переговори

"Європейська правда"П'ятниця, 29 квітня 2022, 10:00

Делегації офіційного Кишинева та окупованої частини Молдови на тлі провокацій у Придністров'ї зустрілися для перемовин у Варниці 28 квітня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Newsmaker.

Делегацію Молдови представляв віцепрем’єр з реінтеграції Олег Серебрян та радник президентки Дорін Речан, придністровську - його лідер Вадим Красносельський. 

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Видання зауважує, що це перші перемовини такого рівня з початку президентської каденції Маї Санду, і рівень представництва молдовської делегації - безпрецедентний. 

Як відомо, у Придністров’ї протягом останніх днів відбулась серія терактів. 25 квітня вдень сталися вибухи у будівлі "міністерства держбезпеки" у Тирасполі, а наступного дня підірвали вежу телетранслятора

Глава невизнаного Придністров'я Вадим Красносельський заявив, що, за попередніми даними, "сліди терористичних атак ведуть в Україну".

ВІДЕО ДНЯ

В МЗС України висловили стурбованість у зв’язку зі спробами загострити безпекову ситуацію в Придністровському регіоні Молдови.

Читайте також: Придністровська спецоперація. Що стоїть за терактами у Молдові та як має діяти Українаабо дивіться у відеопоясненні ЄвроПравди.

Теми: Придністров'яМолдовапровокаціїРосія
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