Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Делегации Молдовы и непризнанного Приднестровья провели переговоры

"Европейская правда"Пятница, 29 апреля 2022, 10:00

Делегации официального Кишинева и оккупированной части Молдовы на фоне провокаций в Приднестровье встретились для переговоров в Варнице 28 апреля.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Newsmaker.

Делегацию Молдовы представляли вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян и советник президента Дорин Речан, Приднестровья - его лидер Вадим Красносельский.

Издание отмечает, что это первые переговоры такого уровня с начала президентской каденции Майи Санду, и представительство молдавской делегации - беспрецедентно.

Как известно, в Приднестровье в последние дни произошла серия терактов. 25 апреля днем ​​произошли взрывы в здании министерства госбезопасности в Тирасполе, а на следующий день взорвали вышку телетранслятора.

Глава непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что, по предварительным данным, "следы террористических атак ведут в Украину".

В МИД Украины выразили обеспокоенность в связи с попытками обострить ситуацию с безопасностью в Приднестровском регионе Молдовы.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: Приднестровская спецоперация. Что стоит за терактами в Молдове и как должна действовать Украина, или смотрите в видеообъяснении ЕвроПравды.

Темы: ПриднестровьеМолдовапровокацииРосcия
Главное сегодня

видеоВСУ взорвали железнодорожный мост вместе с оккупантским поездом в Донецкой области

Зеленский: Риски прекращения любых переговоров очень высоки

Командир морпехов на "Азовстали" обратился к Эрдогану

Немецкое правительство думает передать Украине гаубицы Panzerhaubitzen 2000 - СМИ

Дефицит горючего на АЗС решится в течение недели, цены несколько возрастут – вице-премьер

видеоРоссийский вертолет обстрелял Сумщину неуправляемыми ракетами

Все новости...
Приднестровье
Израиль и некоторые другие страны призвали своих граждан "как можно скорее" покинуть Приднестровье
В Приднестровье объявили военное собрание – разведка
Опубликовано видео обстрела из РПГ "министерства госбезопасности" в Приднестровье
Последние новости
01:09
Россияне убили двух гражданских в Донецкой области
00:21
Один штурмовик и 9 беспилотников: ПВО продолжает уничтожать вражеские цели
00:19
Беларусь обвиняет Литву в тайном строительстве ядерных могильников
23:34
ООН обещает "удвоить усилия" в помощи украинцам
22:58
Ощадбанк предупреждает клиентов о письмах мошенников
22:45
В Харьковской области за сутки от вражеских обстрелов погиб человек, 5 ранены
22:41
США передали хозяйке саммита G20, что Путина там быть не должно
22:39
На востоке бойцы ООС отразили 14 атак, уничтожили десятки единиц техники
22:37
Мощность энергоблоков ЗАЭС восстановлена
22:29
У России достаточно артиллерии и авиации, чтобы разрушить до основания весь Донбасс – Зеленский
Все новости...