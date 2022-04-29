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Делегации Молдовы и непризнанного Приднестровья провели переговоры

"Европейская правда"Пятница, 29 апреля 2022, 10:00

Делегации официального Кишинева и оккупированной части Молдовы на фоне провокаций в Приднестровье встретились для переговоров в Варнице 28 апреля.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Newsmaker.

Делегацию Молдовы представляли вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян и советник президента Дорин Речан, Приднестровья - его лидер Вадим Красносельский.

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Издание отмечает, что это первые переговоры такого уровня с начала президентской каденции Майи Санду, и представительство молдавской делегации - беспрецедентно.

Как известно, в Приднестровье в последние дни произошла серия терактов. 25 апреля днем ​​произошли взрывы в здании министерства госбезопасности в Тирасполе, а на следующий день взорвали вышку телетранслятора.

Глава непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что, по предварительным данным, "следы террористических атак ведут в Украину".

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В МИД Украины выразили обеспокоенность в связи с попытками обострить ситуацию с безопасностью в Приднестровском регионе Молдовы.

Читайте также: Приднестровская спецоперация. Что стоит за терактами в Молдове и как должна действовать Украина, или смотрите в видеообъяснении ЕвроПравды.

Темы: ПриднестровьеМолдовапровокацииРосcия
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