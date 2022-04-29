Втрати російської армії в Україні сягнули 23 тисяч вояк

Від початку повномасштабної військової агресії Росії її армія втратила вбити 23 тисячі солдатів в Україні.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.04 орієнтовно склали:

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особового складу - близько 23000 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 986 (+16) од,

бойових броньованих машин ‒ 2418 (+29) од,

артилерійських систем – 435 (+4) од,

РСЗВ - 151 (+0) од,

засоби ППО - 73 (+1) од,

літаків – 189 (+2) од,

гелікоптерів – 155 (+0) од,

автомобільної техніки - 1695 (+7) од,

кораблі /катери - 8 (+0) од,

цистерн з ПММ - 76 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 229 (+14).

спеціальна техніка - 31 (+0).

пускові установки ОТРК/ТРК - 4 (+0).

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку.

Дані постійно уточнюються