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Втрати російської армії в Україні сягнули 23 тисяч вояк

Валентина РоманенкоП'ятниця, 29 квітня 2022, 10:17
Втрати російської армії в Україні сягнули 23 тисяч вояк
фото Макса Левіна

Від початку повномасштабної військової агресії Росії її армія втратила вбити 23 тисячі солдатів в Україні.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.04 орієнтовно склали:

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  • особового складу - близько 23000 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 986 (+16) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2418 (+29) од,
  • артилерійських систем – 435 (+4) од,
  • РСЗВ - 151 (+0) од,
  • засоби ППО - 73 (+1) од,
  • літаків – 189 (+2) од,
  • гелікоптерів – 155 (+0) од,
  • автомобільної техніки - 1695 (+7) од,
  • кораблі /катери - 8 (+0) од,
  • цистерн з ПММ - 76 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 229 (+14).
  • спеціальна техніка - 31 (+0).
  • пускові установки ОТРК/ТРК - 4 (+0).

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку.

Дані постійно уточнюються

Теми: війнаРосія
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