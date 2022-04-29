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Потери российской армии в Украине достигли 23 тысяч человек

Валентина РоманенкоПятница, 29 апреля 2022, 10:17
фото Макса Левина

С начала полномасштабной военной агрессии России ее армия потеряла убитыми 23 тысячи солдатов в Украине.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.04 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 23000 (+200 за минувшие сутки) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 986 (+16) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2418 (+29) ед,
  • артиллерийских систем – 435 (+4) ед,
  • РСЗО - 151 (+0) ед,
  • средства ПВО - 73 (+1) ед,
  • самолетов – 189 (+2) ед,
  • вертолетов – 155 (+0) ед,
  • автомобильной техники - 1695 (+7) ед,
  • корабли /катера - 8(+0) ед,
  • цистерн с ГСМ – 76 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 229 (+14).
  • специальная техника – 31 (+0).
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 (+0).

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении.

Данные постоянно уточняются

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