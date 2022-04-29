Потери российской армии в Украине достигли 23 тысяч человек
Пятница, 29 апреля 2022, 10:17
С начала полномасштабной военной агрессии России ее армия потеряла убитыми 23 тысячи солдатов в Украине.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.04 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 23000 (+200 за минувшие сутки) человек ликвидировано,
- танков ‒ 986 (+16) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 2418 (+29) ед,
- артиллерийских систем – 435 (+4) ед,
- РСЗО - 151 (+0) ед,
- средства ПВО - 73 (+1) ед,
- самолетов – 189 (+2) ед,
- вертолетов – 155 (+0) ед,
- автомобильной техники - 1695 (+7) ед,
- корабли /катера - 8(+0) ед,
- цистерн с ГСМ – 76 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 229 (+14).
- специальная техника – 31 (+0).
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 (+0).
Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении.
Данные постоянно уточняются