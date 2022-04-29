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Украина просит государства мира определиться с гарантиями безопасности для нее

Пятница, 29 апреля 2022, 10:26

Глава МИД Дмитрий Кулеба в пятницу утром призвал мировые государства определиться, какие гарантии безопасности они готовы предоставить Украине.

Об этом министр написал в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

Кулеба отметил, что Украина отказалась от ядерного оружия ради мира во всем мире и стучала в двери НАТО, но они так и не открылись.

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"Вакуум безопасности привел к российской агрессии. Мир должен Украине безопасность, и мы просим государства решить, какие гарантии безопасности они готовы предоставить", – заявил глава МИД.

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Как известно, Украина добивается от Запада таких гарантий безопасности, как и для стран НАТО.

По словам президента Зеленского, Украина пока не получила список стран с их подтвержденным согласием о предоставлении гарантий безопасности, но, очевидно, разные государства готовы предоставлять разные гарантии.

Ранее президент заявлял, что гарантий безопасности у Украины до сих пор нет, и в финале переговоров с РФ возможен не мир.

Темы: Кулеба Дмитрий
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