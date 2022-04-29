Украина просит государства мира определиться с гарантиями безопасности для нее

Глава МИД Дмитрий Кулеба в пятницу утром призвал мировые государства определиться, какие гарантии безопасности они готовы предоставить Украине.

Об этом министр написал в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

Кулеба отметил, что Украина отказалась от ядерного оружия ради мира во всем мире и стучала в двери НАТО, но они так и не открылись.

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Ukraine gave up nuclear weapons for the sake of world peace. We have then been knocking on NATO’s door, but it never opened. Security vacuum led to Russian aggression. The world owes Ukraine security and we ask states to decide which security guarantees they are ready to provide. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 29, 2022

"Вакуум безопасности привел к российской агрессии. Мир должен Украине безопасность, и мы просим государства решить, какие гарантии безопасности они готовы предоставить", – заявил глава МИД.

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Как известно, Украина добивается от Запада таких гарантий безопасности, как и для стран НАТО.

По словам президента Зеленского, Украина пока не получила список стран с их подтвержденным согласием о предоставлении гарантий безопасности, но, очевидно, разные государства готовы предоставлять разные гарантии.

Ранее президент заявлял, что гарантий безопасности у Украины до сих пор нет, и в финале переговоров с РФ возможен не мир.