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Росіяни обстріляли школу в Сєвєродонецьку, влада просить евакуюватись

Ірина БалачукП'ятниця, 29 квітня 2022, 10:31
Росіяни обстріляли школу в Сєвєродонецьку, влада просить евакуюватись
ФОТО З TELEGRAM ГАЙДАЯ 

Вранці 29 квітня російські окупанти нанесли артилерійський удар по Сєвєродонецьку, у результаті чого загорілася будівля школи.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Артилерійській удар по місту російська армія нанесла зранку. Після влучання снаряду зайнялася будівля загальноосвітньої школи. Рятувальники встигли вчасно та ліквідували пожежу".

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Деталі: Голова області показав фото пошкодженої школи і закликав мешканців якомога скоріше евакуюватися – навіть ритуальним транспортом. 

 
Фото з Telegram Гайдая 

Пряма мова Гайдая: "Евакуюйтесь швидше: як і раніше, ми відправляємо автобуси та гуманітарну допомогу, але й віднедавна ще й ритуальний транспорт. Маршрутів для евакуації, як і раніше, п’ять: Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасна, Гірське".

Деталі: Голова ОВА зазначив, що 28 квітня знову не змогли дістатися Рубіжного, бо "важко і небезпечно". Також не завжди вдається прорватися в Попасну та Гірське. Але влада, як і раніше, продовжуватиме відправляти автобуси і намагатися вивезти людей з небезпечних районів.  

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Теми: Луганська областьвійнаевакуація
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