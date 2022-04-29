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Россияне обстреляли школу в Северодонецке, власти просят эвакуироваться

Ирина БалачукПятница, 29 апреля 2022, 10:31
Россияне обстреляли школу в Северодонецке, власти просят эвакуироваться
ФОТО ИЗ TELEGRAM ГАЙДАЯ 

Утром 29 апреля российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по Северодонецку, в результате чего загорелось здание школы.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Артиллерийский удар по городу российская армия нанесла утром. После попадания снаряда занялось здание общеобразовательной школы. Спасатели успели вовремя и ликвидировали пожар".

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Детали: Глава области показал фото поврежденной школы и призвал жителей как можно скорее эвакуироваться – даже ритуальным транспортом. 

 
Фото Из Telegram Гайдая 

Прямая речь Гайдая: "Эвакуируйтесь скорее: по-прежнему мы отправляем автобусы и гуманитарную помощь, а теперь еще и ритуальный транспорт. Маршрутов для эвакуации по-прежнему пять: Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная, Горское".

Детали: Глава ОВА отметил, что 28 апреля снова не смогли добраться до Рубежного, потому что "тяжело и опасно". Также не всегда удается прорваться в Попасную и Горское. Но власти по-прежнему будут продолжать отправлять автобусы и пытаться вывезти людей из опасных районов.

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Темы: Луганская областьвойнаэвакуация
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