Россияне обстреляли школу в Северодонецке, власти просят эвакуироваться

Утром 29 апреля российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по Северодонецку, в результате чего загорелось здание школы.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Артиллерийский удар по городу российская армия нанесла утром. После попадания снаряда занялось здание общеобразовательной школы. Спасатели успели вовремя и ликвидировали пожар".

Детали: Глава области показал фото поврежденной школы и призвал жителей как можно скорее эвакуироваться – даже ритуальным транспортом.

Фото Из Telegram Гайдая

Прямая речь Гайдая: "Эвакуируйтесь скорее: по-прежнему мы отправляем автобусы и гуманитарную помощь, а теперь еще и ритуальный транспорт. Маршрутов для эвакуации по-прежнему пять: Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная, Горское".

Детали: Глава ОВА отметил, что 28 апреля снова не смогли добраться до Рубежного, потому что "тяжело и опасно". Также не всегда удается прорваться в Попасную и Горское. Но власти по-прежнему будут продолжать отправлять автобусы и пытаться вывезти людей из опасных районов.