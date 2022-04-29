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Не вистачає піротехніків: Україна просить світ допомогти з розмінуванням

Роман ПетренкоП'ятниця, 29 квітня 2022, 10:56
Не вистачає піротехніків: Україна просить світ допомогти з розмінуванням
РОЗМІНУВАННЯ, ФОТО ДСНС

Україна звернулася до країн та світових організацій, аби ті допомогли людьми та технікою розмінувати території, на яких точилися бої, повідомив очільник МВС Денис Монастирський.

Джерело: Монастирський в інтерв’ю в ефірі телемарафону

Пряма мова Монастирського: "Один день активних дій дорівнює 30 дням розмінування.

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Наприклад, у Київській області бої тривали протягом 30-35 днів. Множимо на 30 і отримуємо кількість днів (близько 1,5 року – ред.), які треба працювати ДСНС, щоб очистити ці території.

Іде весна, заростає травою, і вже через тиждень вибухові пристрої не можна встановити візуально, лише пристроями. Через декілька місяців вони (вибухівки – ред.) опускаються через дощі під землю на глибину 3-5-7 см, їх взагалі не видно, але вони ще працюють.

Зараз ДСНС, піротехніки фактично на розрив, їх не вистачає. Це критично.

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Ми звернулися до світу, домовляємося, щоб організації, які працюють по лінії гуманітарного післявоєнного розмінування, залучили своїх спеціалістів до нас"

Деталі: Монастирський очікує, що за декілька тижнів перші команди піротехніків зі своєю технікою будуть в Україні.

Міністр також попереджає, що техніки для розмінування потрібно багато, і вона працюватиме роками.

Теми: розмінуванняМонастирськийДСНСвійна
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