Не вистачає піротехніків: Україна просить світ допомогти з розмінуванням

Україна звернулася до країн та світових організацій, аби ті допомогли людьми та технікою розмінувати території, на яких точилися бої, повідомив очільник МВС Денис Монастирський.

Джерело: Монастирський в інтерв’ю в ефірі телемарафону

Пряма мова Монастирського: "Один день активних дій дорівнює 30 дням розмінування.

Наприклад, у Київській області бої тривали протягом 30-35 днів. Множимо на 30 і отримуємо кількість днів (близько 1,5 року – ред.), які треба працювати ДСНС, щоб очистити ці території.

Іде весна, заростає травою, і вже через тиждень вибухові пристрої не можна встановити візуально, лише пристроями. Через декілька місяців вони (вибухівки – ред.) опускаються через дощі під землю на глибину 3-5-7 см, їх взагалі не видно, але вони ще працюють.

Зараз ДСНС, піротехніки фактично на розрив, їх не вистачає. Це критично.

Ми звернулися до світу, домовляємося, щоб організації, які працюють по лінії гуманітарного післявоєнного розмінування, залучили своїх спеціалістів до нас"

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Деталі: Монастирський очікує, що за декілька тижнів перші команди піротехніків зі своєю технікою будуть в Україні.

Міністр також попереджає, що техніки для розмінування потрібно багато, і вона працюватиме роками.