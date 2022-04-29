Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Не вистачає піротехніків: Україна просить світ допомогти з розмінуванням

Роман ПетренкоП'ятниця, 29 квітня 2022, 10:56
РОЗМІНУВАННЯ, ФОТО ДСНС

Україна звернулася до країн та світових організацій, аби ті допомогли людьми та технікою розмінувати території, на яких точилися бої, повідомив очільник МВС Денис Монастирський.

Джерело: Монастирський в інтерв’ю в ефірі телемарафону

Пряма мова Монастирського: "Один день активних дій дорівнює 30 дням розмінування.

Наприклад, у Київській області бої тривали протягом 30-35 днів. Множимо на 30 і отримуємо кількість днів (близько 1,5 року – ред.), які треба працювати ДСНС, щоб очистити ці території.

Іде весна, заростає травою, і вже через тиждень вибухові пристрої не можна встановити візуально, лише пристроями. Через декілька місяців вони (вибухівки – ред.) опускаються через дощі під землю на глибину 3-5-7 см, їх взагалі не видно, але вони ще працюють.

Зараз ДСНС, піротехніки фактично на розрив, їх не вистачає. Це критично.

Ми звернулися до світу, домовляємося, щоб організації, які працюють по лінії гуманітарного післявоєнного розмінування, залучили своїх спеціалістів до нас"

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Монастирський очікує, що за декілька тижнів перші команди піротехніків зі своєю технікою будуть в Україні.

Міністр також попереджає, що техніки для розмінування потрібно багато, і вона працюватиме роками.

Теми: розмінуванняМонастирськийДСНСвійна
Головне сьогодні

відеоЗСУ підірвали залізничний міст на Донеччині

Зеленський: Ризики припинення будь-яких переговорів дуже високі

Командир морпіхів на "Азовсталі" звернувся до Ердогана

Німецький уряд думає передати Україні гаубиці Panzerhaubitzen 2000 - ЗМІ

Дефіцит пального на АЗС протягом тижня буде розв’язано, ціни дещо зростуть – віцепрем’єрка

відеоРосійський гелікоптер обстріляв Сумщину некерованими ракетами

Усі новини...
розмінування
Від нічних обстрілів Миколаєва постраждали дві людини, мер показав вирву
Чоловік знайшов розтяжку в Києві серед купи сухого гілля
Одеса: військова адміністрація застерігає, що пляжі міста ніхто не розміновував
Останні новини
23:34
ООН обіцяє "подвоїти зусилля" у допомозі українцям
22:58
Ощадбанк попереджає клієнтів про листи від шахраїв
22:45
На Харківщині впродовж доби від ворожих обстрілів загинула людина, 5 поранено
22:41
США передали господарці саміту G20, що Путіну на ньому не місце
22:39
На сході бійці ООС відбили 14 атак, знищили десятки одиниць техніки
22:37
Потужність енергоблоків ЗАЕС відновлено
22:29
Росія має достатньо артилерії та авіації, щоб зруйнувати до каміння увесь Донбас – Зеленський
22:26
відеоЗСУ підірвали залізничний міст на Донеччині
22:12
РФ ніколи не оговтається від наслідків, якщо застосує ядерну зброю – Нуланд
22:09
НБУ: при виїзді за кордон на власному автомобілі потрібно мати поліс "Зелена картка"
Усі новини...