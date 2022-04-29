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Не хватает пиротехников: Украина просит мир помочь с разминированием

Роман ПетренкоПятница, 29 апреля 2022, 10:56
разминирование, фото гсчс

Украина обратилась в страны и мировые организации, чтобы те помогли людьми и техникой разминировать территории, на которых шли бои, сообщил глава МВД Денис Монастырский.

Источник: Монастырский в интервью в эфире телемарафона

Прямая речь Монастырского: "Один день активных действий равен 30 дням разминирования.

К примеру, в Киевской области бои продолжались в течение 30-35 дней. Умножаем на 30 и получаем количество дней (около 1,5 года – ред.), которые нужно работать ГСЧС, чтобы очистить эти территории.

Идет весна, зарастающая травой, и уже через неделю взрывные устройства нельзя установить зрительно, только устройствами. Через несколько месяцев они (взрывчатки – ред.) опускаются из-за дождей под землю на глубину 3-5-7 см, они вообще не видны, но они еще работают.

Сейчас ГСЧС, пиротехники фактически на разрыв, их не хватает. Это критично.

Мы обратились к миру, договариваемся, чтобы организации, работающие по линии гуманитарного послевоенного разминирования, привлекли своих специалистов к нам"

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Детали: Монастырский ожидает, что через несколько недель первые команды пиротехников со своей техникой будут в Украине.

Министр также предупреждает, что техники для разминирования нужно многое, и она будет работать годами.

Темы: разминированиеМонастырскийГСЧСвойна
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