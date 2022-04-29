Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Не хватает пиротехников: Украина просит мир помочь с разминированием

Роман ПетренкоПятница, 29 апреля 2022, 10:56
Не хватает пиротехников: Украина просит мир помочь с разминированием
разминирование, фото гсчс

Украина обратилась в страны и мировые организации, чтобы те помогли людьми и техникой разминировать территории, на которых шли бои, сообщил глава МВД Денис Монастырский.

Источник: Монастырский в интервью в эфире телемарафона

Прямая речь Монастырского: "Один день активных действий равен 30 дням разминирования.

Реклама:

К примеру, в Киевской области бои продолжались в течение 30-35 дней. Умножаем на 30 и получаем количество дней (около 1,5 года – ред.), которые нужно работать ГСЧС, чтобы очистить эти территории.

Идет весна, зарастающая травой, и уже через неделю взрывные устройства нельзя установить зрительно, только устройствами. Через несколько месяцев они (взрывчатки – ред.) опускаются из-за дождей под землю на глубину 3-5-7 см, они вообще не видны, но они еще работают.

Сейчас ГСЧС, пиротехники фактически на разрыв, их не хватает. Это критично.

ВИДЕО ДНЯ

Мы обратились к миру, договариваемся, чтобы организации, работающие по линии гуманитарного послевоенного разминирования, привлекли своих специалистов к нам"

Детали: Монастырский ожидает, что через несколько недель первые команды пиротехников со своей техникой будут в Украине.

Министр также предупреждает, что техники для разминирования нужно многое, и она будет работать годами.

Темы: разминированиеМонастырскийГСЧСвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
разминирование
ВСУ используют тепловизоры для охоты на российские мины – СМИ
Болгария усилила патрулирование в море после взрыва мины возле Румынии
Зеленский: Украина должна разминировать свою территорию не за десятилетия, а за годы
Последние новости
16:48
Зеленский поблагодарил работников оборонки: Собственного оружия стало втрое больше
16:45
Украина в декабре получила 5 миллиардов финансовой помощи - Минфин
16:39
инфографикаПосле начала большой войны украинцы стали больше верить, что страна на правильном пути
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
Все новости...
Реклама: