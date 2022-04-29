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Окупанти обстріляли Харків з "Градів" і "Смерчів"

Ірина БалачукП'ятниця, 29 квітня 2022, 10:56
Зруйновані окупантами будинки у Харкові. Фото з Telegram Синєгубова

За добу російські окупанти обстріляли Харків 16 разів, з них двічі – з реактивних систем залпового вогню "Град" та "Смерч".

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у ефірі національного марафону 29 квітня

Пряма мова Синєгубова: "За добу ми нарахували 16 обстрілів, два з них – з РСЗВ "Град" та "Смерч"".

Деталі: Він додав, що у порівнянні з попереднім тижнем, обстрілів саме Харкова стало значно менше, але перебувати на вулицях досі вкрай небезпечно – жертви серед мирного населення фіксують щодня.

В області під удар окупантів минулої доби потрапили Дергачі, Чугуїв, Золочів. Місто Ізюм досі залишається "найгарячішою" точкою області.

Водночас Синєгубов зазначив, що Збройні сили України, тримають свої позиції. Крім того, там збили черговий ворожий літак.

Наразі в області працюють над відновленням критичної інфраструктури. Зокрема, у Чугуєві відновили водопостачання, а в Дергачах відновили електрику для 1,5 тисячі споживачів.

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Теми: Харківвійна
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