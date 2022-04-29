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Оккупанты обстреляли Харьков из "Градов" и "Смерчей"

Ирина БалачукПятница, 29 апреля 2022, 10:56
Разрушенные оккупантами дома в Харькове. Фото из Telegram Синегубова

За сутки российские оккупанты обстреляли Харьков 16 раз, из них дважды – из реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч".

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире национального марафона 29 апреля

Прямая речь Синегубова: "За сутки мы насчитали 16 обстрелов, два из них – из РСЗО "Град" и "Смерч"".

Детали: Он добавил, что по сравнению с предыдущей неделей обстрелов именно Харькова стало значительно меньше, но находиться на улицах до сих пор крайне опасно – жертвы среди мирного населения фиксируют каждый день.

В области под удар оккупантов 28 апреля попали Дергачи, Чугуев, Золочев. Город Изюм до сих пор остается "самой горячей" точкой области.

В то же время Синегубов отметил, что Вооруженные силы Украины держат свои позиции. Кроме того, там сбили очередной вражеский самолет.

В настоящее время в области работают над восстановлением критической инфраструктуры. В частности, в Чугуеве возобновили водоснабжение, а в Дергачах восстановили электричество для 1,5 тысячи потребителей.

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Темы: Харьковвойна
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