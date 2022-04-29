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Президентка Грузії пояснила, чому не планує помилування Саакашвілі

П'ятниця, 29 квітня 2022, 11:12

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не змінила позицію щодо помилування експрезидента Михеїла Саакашвілі і не планує цього робити, щоб не поглиблювати поляризацію суспільства.

Як повідомляє "Новости-Грузия", про це вона сказала в інтерв'ю Foreign Policy, пише "Європейська правда".

"Помилування Саакашвілі викликало би сильну поляризацію у Грузії, тому що частина країни непохитно на одному боці, а інші - проти будь-якої форми помилування", - зазначила Зурабішвілі.

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Президентка нагадала, що вже помилувала кількох соратників Саакашвілі - опозиціонера Гігі Угулаву та бізнесмена Георгія Руруа. За її словами, вона пішла на це зі сподіванням, що помилування сприятиме примиренню у суспільстві, але ситуація склалася "прямо протилежна".

Саломе Зурабішвілі зауважила, що при цьому важливо забезпечити Саакашвілі належною медичною допомогою, якщо у нього діагностують серйозне захворювання.

Як відомо, експрезидент Грузії і громадянин України Михеїл Саакашвілі перебуває за ґратами з часу таємного повернення до Грузії напередодні місцевих виборів 2021 року. Він оголошував голодування, наполягаючи, що його ув’язнили за політичними звинуваченнями. Саакашвілі тимчасово переводили у тюремну лікарню, а потім військовий госпіталь у Горі, а з грудня 2021 року повернули у в’язницю в Руставі. 

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Адвокати наполягають, що внаслідок голодування та неналежного поводження з Саакашвілі у нього розвинулися серйозні захворювання і йому необхідне лікування за кордоном. На засіданні у суді 20 квітня Саакашвілі заявив, що почувається зле і попросив лікаря, після чого слухання зупинили. 

Теми: ГрузіяСаакашвілі
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