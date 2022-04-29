Президент Грузии объяснила, почему не планирует помилование Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не изменила позицию по поводу помилования экс-президента Михеила Саакашвили и не планирует этого делать, чтобы не углублять поляризацию общества.

Как сообщает "Новости-Грузия", об этом она сказала в интервью Foreign Policy, пишет "Европейская правда".

"Помилование Саакашвили вызвало бы сильную поляризацию в Грузии, потому что часть страны непреклонна на одной стороне, а другие - против любой формы помилования", - отметила Зурабишвили.

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Президент напомнила, что уже помиловала нескольких соратников Саакашвили – оппозиционера Гиги Угулаву и бизнесмена Георгия Руруа. По ее словам, она пошла на это в надежде, что помилование будет способствовать примирению в обществе, но ситуация сложилась "прямо противоположная".

Саломе Зурабишвили отметила, что при этом важно обеспечить Саакашвили надлежащей медицинской помощью, если у него диагностируется серьезное заболевание.

Как известно, экс-президент Грузии и гражданин Украины Михеил Саакашвили находится за решеткой с момента тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов 2021 года. Он объявлял голодовку, настаивая, что его заключили в тюрьму по политическим обвинениям. Саакашвили временно переводили в тюремную больницу, а затем военный госпиталь в Гори, а с декабря 2021 вернули в тюрьму в Рустави.

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Адвокаты настаивают, что в результате голодовки и неправильного обращения с Саакашвили у него развились серьезные заболевания и ему необходимо лечение за границей. На заседании в суде 20 апреля Саакашвили заявил, что чувствует себя плохо и попросил врача, после чего его остановили.