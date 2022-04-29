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У війні з Росією загинув співробітник посольства США, який служив у ЗСУ

"Європейська правда"П'ятниця, 29 квітня 2022, 11:37

Посольство США повідомило про загибель у війні з Росією свого охоронця, який приєднався до лав ЗСУ, щоб захищати Україну.

Про це повідомило посольство США у своєму Twitter у п’ятницю, пише "Європейська правда".

"Ми глибоко засмучені через втрату нашого дорогого колеги Володимира, який пішов з посади охоронця посольства, щоб долучитися до лав ЗСУ та захищати Україну. Ми ніколи не забудемо про його доброту, відданість і хоробрість. Наші глибокі співчуття його родині та друзям", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 26 квітня американські дипломати повернулися в Україну вперше після вторгнення Росії. За інформацією ЗМІ, дипломати прибули в Україну з Польщі та вирушили до Львова для одноденної подорожі.

Зараз посольство США готується повернутися до Києва.

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Теми: СШАвійна
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