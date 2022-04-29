У війні з Росією загинув співробітник посольства США, який служив у ЗСУ

Посольство США повідомило про загибель у війні з Росією свого охоронця, який приєднався до лав ЗСУ, щоб захищати Україну.

Про це повідомило посольство США у своєму Twitter у п’ятницю, пише "Європейська правда".

"Ми глибоко засмучені через втрату нашого дорогого колеги Володимира, який пішов з посади охоронця посольства, щоб долучитися до лав ЗСУ та захищати Україну. Ми ніколи не забудемо про його доброту, відданість і хоробрість. Наші глибокі співчуття його родині та друзям", - йдеться у повідомленні.

Реклама:

@USEmbKyiv is grieving the loss of our dear colleague Volodymyr, who took leave from his job as an Embassy bodyguard to rejoin the army and defend Ukraine. We will never forget his kind spirit, dedication, and bravery. Our deepest condolences go to his family and friends. pic.twitter.com/KyAB1ISTva — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) April 28, 2022

Нагадаємо, 26 квітня американські дипломати повернулися в Україну вперше після вторгнення Росії. За інформацією ЗМІ, дипломати прибули в Україну з Польщі та вирушили до Львова для одноденної подорожі.

ВІДЕО ДНЯ

Зараз посольство США готується повернутися до Києва.