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В войне с Россией погиб сотрудник посольства США, служивший в ВСУ

"Европейская правда"Пятница, 29 апреля 2022, 11:37

Посольство США сообщило о гибели в войне с Россией своего охранника, присоединившегося к рядам ВСУ, чтобы защищать Украину.

Об этом сообщило посольство США в своем Twitter в пятницу, пишет "Европейская правда".

"Мы глубоко расстроены из-за потери нашего дорогого коллеги Владимира, который ушел с должности охранника посольства, чтобы присоединиться к рядам ВСУ и защищать Украину. Мы никогда не забудем о его доброте, преданности и храбрости. Наши глубокие соболезнования его семье и друзьям", - говорится. в сообщении.

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Напомним, 26 апреля американские дипломаты вернулись в Украину впервые после вторжения России. По информации СМИ, дипломаты прибыли в Украину из Польши и отправились во Львов для однодневной поездки.

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В настоящее время посольство США готовится вернуться в Киев.

Темы: СШАвойна
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