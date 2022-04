В войне с Россией погиб сотрудник посольства США, служивший в ВСУ

Посольство США сообщило о гибели в войне с Россией своего охранника, присоединившегося к рядам ВСУ, чтобы защищать Украину.

Об этом сообщило посольство США в своем Twitter в пятницу, пишет "Европейская правда".

"Мы глубоко расстроены из-за потери нашего дорогого коллеги Владимира, который ушел с должности охранника посольства, чтобы присоединиться к рядам ВСУ и защищать Украину. Мы никогда не забудем о его доброте, преданности и храбрости. Наши глубокие соболезнования его семье и друзьям", - говорится. в сообщении.

@USEmbKyiv is grieving the loss of our dear colleague Volodymyr, who took leave from his job as an Embassy bodyguard to rejoin the army and defend Ukraine. We will never forget his kind spirit, dedication, and bravery. Our deepest condolences go to his family and friends. pic.twitter.com/KyAB1ISTva