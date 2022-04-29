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Євросоюз виступив із заявою через провокації у Придністров’ї

П'ятниця, 29 квітня 2022, 12:25

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що останні події у  Придністров’ї шкодять безпеці Молдови, та закликав усі відповідальні сторони уникати дестабілізації ситуації.

Про це йдеться в оприлюдненій у п’ятницю заяві Борреля, повідомляє "Європейська правда".

Інциденти в придністровському регіоні Молдови, що сталися останніми днями, завдають шкоди безпеці та стабільності країни, зазначив Боррель. 

"Європейський Союз закликає відповідальні сторони уникати дестабілізації ситуації. Ми всіляко вітаємо стриману реакцію влади Республіки Молдова, яка сприяє збереженню спокою у країні", - заявив глава європейської дипломатії.

ЄС солідарний з Молдовою та підтверджує свою непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності Республіки Молдова в межах її міжнародно визнаних кордонів та особливого статусу Придністровського регіону, додав Боррель.

Глава невизнаного Придністров'я Вадим Красносельський заявив, що, за попередніми даними, "сліди терористичних атак ведуть в Україну".

В МЗС України висловили стурбованість у зв’язку зі спробами загострити безпекову ситуацію в Придністровському регіоні Молдови.

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Читайте також: Придністровська спецоперація. Що стоїть за терактами у Молдові та як має діяти Українаабо дивіться у відеопоясненні ЄвроПравди.

Теми: ЄСПридністров'я
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