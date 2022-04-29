Євросоюз виступив із заявою через провокації у Придністров’ї

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що останні події у Придністров’ї шкодять безпеці Молдови, та закликав усі відповідальні сторони уникати дестабілізації ситуації.

Про це йдеться в оприлюдненій у п’ятницю заяві Борреля, повідомляє "Європейська правда".

Інциденти в придністровському регіоні Молдови, що сталися останніми днями, завдають шкоди безпеці та стабільності країни, зазначив Боррель.

Реклама:

"Європейський Союз закликає відповідальні сторони уникати дестабілізації ситуації. Ми всіляко вітаємо стриману реакцію влади Республіки Молдова, яка сприяє збереженню спокою у країні", - заявив глава європейської дипломатії.

ЄС солідарний з Молдовою та підтверджує свою непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності Республіки Молдова в межах її міжнародно визнаних кордонів та особливого статусу Придністровського регіону, додав Боррель.

Глава невизнаного Придністров'я Вадим Красносельський заявив, що, за попередніми даними, "сліди терористичних атак ведуть в Україну".

ВІДЕО ДНЯ

В МЗС України висловили стурбованість у зв’язку зі спробами загострити безпекову ситуацію в Придністровському регіоні Молдови.

Читайте також: Придністровська спецоперація. Що стоїть за терактами у Молдові та як має діяти Україна, або дивіться у відеопоясненні ЄвроПравди.