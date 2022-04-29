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Евросоюз выступил с заявлением из-за провокаций в Приднестровье

Пятница, 29 апреля 2022, 12:25

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что последние события в Приднестровье наносят вред безопасности Молдовы, и призвал все ответственные стороны избегать дестабилизации ситуации.

Об этом говорится в обнародованном в пятницу заявлении Борреля, сообщает "Европейская правда".

Инциденты в приднестровском регионе Молдовы, которые произошли в последние дни, наносят ущерб безопасности и стабильности страны, отметил Боррель.

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"Европейский Союз призывает ответственные стороны избегать дестабилизации ситуации. Мы всячески приветствуем сдержанную реакцию властей Республики Молдова, способствующую сохранению спокойствия в стране", - заявил глава европейской дипломатии.

ЕС солидарен с Молдовой и подтверждает свою непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в пределах ее международно признанных границ и особого статуса Приднестровского региона, добавил Боррель.

Глава непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что, по предварительным данным, "следы террористических атак ведут в Украину".

ВИДЕО ДНЯ

В МИД Украины выразили обеспокоенность в связи с попытками обострить ситуацию с безопасностью в Приднестровском регионе Молдовы.

Подробнее о ситуации смотрите в видеопояснении "Европейской правды" или читайте в текстовой версии Приднестровская спецоперация. Что стоит за терактами в Молдове и как должна действовать Украина.

Темы: ЕСПриднестровье
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