Перше судно з українським зерном завантажили для експорту в порту Румунії

У румунському чорноморському порту Констанца у четвер судно Unity N завершило завантаження 71 тисячею тонн української кукурудзи – вперше після початку війни.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Оскільки морські порти України заблоковані від початку війни, Україна змушена відправляти вантажі потягом через свій західний кордон або через свої невеликі річкові порти на Дунаї до Румунії.

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"Це перше судно класу "Panamax" з українською кукурудзою, що вийшде з порту", – сказав агентству глава портового оператора Comvex Віорел Панайт.

"Підтримати експорт українського зерна – означає запобігти колосальній хвилі світового голоду, спровокованій блокуванням українських портів", – додав Панайт.

За його словами, раніше цього тижня оператор завершив навантаження близько 35 тисяч тонн української залізної руди, і очікується, що друге судно буде завантажено приблизно 15 травня.

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Наразі до Констанци відправлено близько 80 тисяч тонн українського зерна. Ще 80 тисяч тонн схвалено, вони перебувають у дорозі, повідомив у вівторок менеджер порту Констанци.

Проте, за словами Панайта, потрібна додаткова робота над сполучною інфраструктурою порту.

"Інфраструктура навколо порту є проблемою для всієї економічної діяльності в Румунії... повільний доступ призводить до додаткових витрат у цих галузях", – сказав він.

Панайт привітав плани румунського уряду щодо відновлення кількох залізничних ліній, які з'єднують порти з українськими кордонами.

Раніше Україна домовилась з Румунією про можливість відправки своєї агропродукції через румунський морський порт Констанца.