Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Перше судно з українським зерном завантажили для експорту в порту Румунії

"Європейська правда"П'ятниця, 29 квітня 2022, 12:43

У румунському чорноморському порту Констанца у четвер судно Unity N завершило завантаження 71 тисячею тонн української кукурудзи – вперше після початку війни.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Оскільки морські порти України заблоковані від початку війни, Україна змушена відправляти вантажі потягом через свій західний кордон або через свої невеликі річкові порти на Дунаї до Румунії.

"Це перше судно класу "Panamax" з українською кукурудзою, що вийшде з порту", – сказав агентству глава портового оператора Comvex Віорел Панайт.

"Підтримати експорт українського зерна – означає запобігти колосальній хвилі світового голоду, спровокованій блокуванням українських портів", – додав Панайт.

За його словами, раніше цього тижня оператор завершив навантаження близько 35 тисяч тонн української залізної руди, і очікується, що друге судно буде завантажено приблизно 15 травня.

Наразі до Констанци відправлено близько 80 тисяч тонн українського зерна. Ще 80 тисяч тонн схвалено, вони перебувають у дорозі, повідомив у вівторок менеджер порту Констанци.

ВІДЕО ДНЯ

Проте, за словами Панайта, потрібна додаткова робота над сполучною інфраструктурою порту.

"Інфраструктура навколо порту є проблемою для всієї економічної діяльності в Румунії... повільний доступ призводить до додаткових витрат у цих галузях", – сказав він.

Панайт привітав плани румунського уряду щодо відновлення кількох залізничних ліній, які з'єднують порти з українськими кордонами.

Раніше Україна домовилась з Румунією про можливість відправки своєї агропродукції через румунський морський порт Констанца

Теми: УкраїнаторгівляекспортРумунія
Головне сьогодні

Путін ігнорує пропозиції щодо порятунку людей із Маріуполя – Подоляк

Окупанти вже втратили першу тисячу танків у війні

Зведення Генштабу: Росіяни перекидають війська з Бєлгородської області до Ізюма

США передали господарці саміту G20, що Путіну на ньому не місце

відеоЗСУ підірвали залізничний міст на Донеччині

Зеленський: Ризики припинення будь-яких переговорів дуже високі

Усі новини...
Україна
Польща передала Україні понад 200 танків
Словацький С-300 доїхав на південь України, уже захищає небо
Росія несе значні втрати за обмежені успіхи на Донбасі - розвідка Британії
Останні новини
11:58
фотоКозенят в Ужгородському музеї назвали Байрактаром, Джавеліном і Чорнобаївкою
11:55
Байден хоче переманити в США путінських топ-науковців – ЗМІ
11:51
Укрнафта продала фірмам з орбіти Коломойського автогаз вдвічі дешевше ринку
11:40
"Ціна посту і лайків - втрати ЗСУ": Міноборони знову просить блогерів не хайпувати на перемогах
11:37
Хроніка війни в Україні. 66-й день ОНЛАЙН
11:21
Естонія відправляє в Україну фахівців з розмінування
11:17
Путін ігнорує пропозиції щодо порятунку людей із Маріуполя – Подоляк
11:07
Окупанти знайшли одяг ЗСУ, можуть бути провокації – Гайдай
10:59
Росіяни знову заявили про обстріл своєї території "українською авіацію"
10:34
Ринок землі працює під час війни: оголошено 5 тисяч аукціонів на понад мільярд
Усі новини...