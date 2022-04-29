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Первое судно с украинским зерном загрузили для экспорта в порту Румынии

"Европейская правда"Пятница, 29 апреля 2022, 12:43

В румынском черноморском порту Констанца в четверг судно Unity N завершило погрузку 71 тысячи тонн украинской кукурузы – впервые после начала войны.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Поскольку морские порты Украины заблокированы с начала войны, Украина вынуждена отправлять грузы на поезде через свою западную границу или через свои небольшие речные порты на Дунае в Румынию.

 "Это первое судно класса "Panamax" с украинской кукурузой, которое выйдет из порта", – сказал агентству глава портового оператора Comvex Виорел Панайт.

"Поддержать экспорт украинского зерна – значит предотвратить колоссальную волну мирового голода, спровоцированную блокировкой украинских портов", – добавил Панайт.

По его словам, ранее на этой неделе оператор завершил погрузку около 35 тысяч тонн украинской железной руды, и ожидается, что второе судно будет загружено примерно 15 мая.

В настоящее время в Констанцу отправлено около 80 тысяч тонн украинского зерна. Еще 80 тысяч тонн были одобрены, они находятся в пути, сообщил во вторник менеджер порта Констанцы.

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Однако, по словам Панайта, требуется дополнительная работа над соединительной инфраструктурой порта.

"Инфраструктура вокруг порта является проблемой для всей экономической деятельности в Румынии... медленный доступ приводит к дополнительным расходам в этих отраслях", – сказал он.

Панайт приветствовал планы румынского правительства по восстановлению нескольких железнодорожных линий, соединяющих порты с украинскими границами.

Ранее Украина договорилась с Румынией о возможности отправки своей агропродукции через румынский морской порт Констанца.

Темы: УкраинаторговляэкспортРумыния
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