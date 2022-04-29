В Гданьске появилась площадь "Героического Мариуполя"

Городской совет польского Гданьска присвоил одной из городских площадей название "Героического Мариуполя".

Об этом сообщает официальный портал города, пишет "Европейская правда".

Согласно единогласно принятому постановлению, название "Героического Мариуполя" получила площадь на перекрестке улиц Партизантов и Польской матери. Территория площади имеет хорошо ухоженную зелень и эстетические лавочки, густо засаженная деревьями, которые дают тень в жаркие дни.

Почтить подвиг защитников Мариуполя именем одной из улиц Гданьска предложил мэр окруженного украинского города Вадим Бойченко.

Его инициативу встретили с пониманием и быстро подготовили проект решения и поставили его на голосование.

"Мариуполь был городом, похожим на Гданьск – открытым, расположенным на берегу моря, с таким же количеством жителей. Был... потому что он был практически стерт с лица земли во время наступления российских войск на Украину, которое началось 24 февраля 2022 года.

Мариуполь – это современные Фермопилы, украинский Вестерплатте. Город уже стал легендой, символом стойкого сопротивления преступной агрессии. Мы полны восхищения мужеством защитников Мариуполя, защищающих свой город, Родину и все дорогие нам европейские ценности. Мы верим в их успех. Мы все из Мариуполя", - говорится в принятом постановлении.

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