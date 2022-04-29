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Окупанти викрали британців, які допомагали евакуювати людей

Роман ПетренкоП'ятниця, 29 квітня 2022, 13:29
Окупанти викрали британців, які допомагали евакуювати людей
блокпост окупантів

Двох співробітників гуманітарної організації Британії взяли під варту російські військові в Запорізькій області.

Джерело: співзасновник мережі благодійних організацій, що працюють в Україні, Домінік Бірн, якого цитує BBC

Деталі: За даними Бірна, вчора двоє британців намагалися допомогти матері з двома дітьми виїхати із населеного пункту, який окупували росіяни.

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Ті зупинили британців на блокпості, їхня подальша доля невідома.

Жінка, яка чекала на їхню допомогу, отримала від волонтерів дивну смску, після чого до її будинку вдерлися російські військові.

За словами Бірна, військові кричали на жінку, звинувачуючи її у "допомозі британським шпигунам".

ВІДЕО ДНЯ

Зазначається, що дипломати знають про це.

Теми: Велика БританіяЗапоріжжявійна
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