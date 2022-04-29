Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти викрали британців, які допомагали евакуювати людей

Роман ПетренкоП'ятниця, 29 квітня 2022, 13:29
блокпост окупантів

Двох співробітників гуманітарної організації Британії взяли під варту російські військові в Запорізькій області.

Джерело: співзасновник мережі благодійних організацій, що працюють в Україні, Домінік Бірн, якого цитує BBC

Деталі: За даними Бірна, вчора двоє британців намагалися допомогти матері з двома дітьми виїхати із населеного пункту, який окупували росіяни.

Ті зупинили британців на блокпості, їхня подальша доля невідома.

Жінка, яка чекала на їхню допомогу, отримала від волонтерів дивну смску, після чого до її будинку вдерлися російські військові.

За словами Бірна, військові кричали на жінку, звинувачуючи її у "допомозі британським шпигунам".

Зазначається, що дипломати знають про це.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Велика БританіяЗапоріжжявійна
Головне сьогодні

відеоЗСУ підірвали залізничний міст на Донеччині

Зеленський: Ризики припинення будь-яких переговорів дуже високі

Командир морпіхів на "Азовсталі" звернувся до Ердогана

Німецький уряд думає передати Україні гаубиці Panzerhaubitzen 2000 - ЗМІ

Дефіцит пального на АЗС протягом тижня буде розв’язано, ціни дещо зростуть – віцепрем’єрка

відеоРосійський гелікоптер обстріляв Сумщину некерованими ракетами

Усі новини...
Велика Британія
Британія відправить в Україну експертів для розслідування воєнних злочинів
Британія відправить 8 тисяч військових у Європу на масштабні навчання
Чорноморський флот РФ, попри втрати, здатний бити по Україні - розвідка Британії
Останні новини
01:09
Росіяни вбили двох цивільних на Донеччині
00:21
Один штурмовик і 9 безпілотників: ППО продовжує нищити цілі ворога
00:19
Білорусь звинувачує Литву в таємному будівництві ядерних могильників
23:34
ООН обіцяє "подвоїти зусилля" у допомозі українцям
22:58
Ощадбанк попереджає клієнтів про листи від шахраїв
22:45
На Харківщині впродовж доби від ворожих обстрілів загинула людина, 5 поранено
22:41
США передали господарці саміту G20, що Путіну на ньому не місце
22:39
На сході бійці ООС відбили 14 атак, знищили десятки одиниць техніки
22:37
Потужність енергоблоків ЗАЕС відновлено
22:29
Росія має достатньо артилерії та авіації, щоб зруйнувати до каміння увесь Донбас – Зеленський
Усі новини...