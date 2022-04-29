Оккупанты похитили двух британцев, которые помогали эвакуировать людей
Пятница, 29 апреля 2022, 13:29
Два сотрудника гуманитарной организации Великобритании были взяты под стражу российскими военными в Запорожской области.
Источник: соучредитель сети благотворительных организаций, работающих в Украине, Доминик Бирн, которого цитирует BBC
Детали: По данным Бирна, вчера двое британцев пытались помочь матери с двумя детьми уехать из населенного пункта, который оккупировали россияне.
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Те остановили британцев на блокпосте, их дальнейшая судьба неизвестна.
Женщина, которая ждала их помощи, получила от волонтеров странную смску, после чего в ее дом ворвались российские военные.
По словам Бирна, военные кричали на женщину, обвиняя ее в "пособничестве британским шпионам".
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Отмечается, что дипломаты в курсе этого.