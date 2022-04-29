"Рускій мір" вбив у Маріуполі 14-річну важкоатлетку, чемпіонку України

У Маріуполі від російських обстрілів загинула 14-річна важкоатлетка Аліна Перегудова та її матір.

Джерело: Маріупольська міська рада, Управління фізичної культури та спорту Донецької облдержадміністрації.

Деталі: Перспективна спортсменка Донеччини Аліна Перегудова загинула від ворожих снарядів у місті Маріуполь.

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Вихованка Обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з важкої атлетики та учениця Донецького обласного спеціалізованого фахового коледжу спортивного профілю ім. С.Бубки, Аліна у свої 14 років входила до складу спортсменів-кандидатів збірної команди України.

У 2021 році на національному чемпіонаті серед дівчат U17 вона виборола золоті нагороди і прагнула здобувати перемоги на змаганнях найвищого рівня й надалі.

Дослівно: "Вона прагнула здобувати перемоги найвищого рівня й надалі. Але прийшов "руський мир", який "звільнив" її від цього майбутнього…

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Разом із Аліною російські солдати вбили в Маріуполі її матір. Важко знайти слова, аби передати глибокі співчуття всім, хто знав загиблих".