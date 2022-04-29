Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Рускій мір" вбив у Маріуполі 14-річну важкоатлетку, чемпіонку України

Валентина РоманенкоП'ятниця, 29 квітня 2022, 13:33
Рускій мір вбив у Маріуполі 14-річну важкоатлетку, чемпіонку України

У Маріуполі від російських обстрілів загинула 14-річна важкоатлетка Аліна Перегудова та її матір.

Джерело: Маріупольська міська рада, Управління фізичної культури та спорту Донецької облдержадміністрації.

Деталі: Перспективна спортсменка Донеччини Аліна Перегудова загинула від ворожих снарядів у місті Маріуполь.

Реклама:

Вихованка Обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з важкої атлетики та учениця Донецького обласного спеціалізованого фахового коледжу спортивного профілю ім. С.Бубки, Аліна у свої 14 років входила до складу спортсменів-кандидатів збірної команди України.

У 2021 році на національному чемпіонаті серед дівчат U17 вона виборола золоті нагороди і прагнула здобувати перемоги на змаганнях найвищого рівня й надалі.

Дослівно: "Вона прагнула здобувати перемоги найвищого рівня й надалі. Але прийшов "руський мир", який "звільнив" її від цього майбутнього…

ВІДЕО ДНЯ

Разом із Аліною російські солдати вбили в Маріуполі її матір. Важко знайти слова, аби передати глибокі співчуття всім, хто знав загиблих".

Теми: Маріупольвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Маріуполь
500 днів у полоні: на Майдані провели акцію на підтримку оборонців Маріуполя
Андрющенко: У Маріуполі спрацювала ППО
Окупанти планують завезти в захоплений Маріуполь 300 тисяч росіян – ЦНС
Останні новини
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
Усі новини...
Реклама: