"Рускій мір" вбив у Маріуполі 14-річну важкоатлетку, чемпіонку України
У Маріуполі від російських обстрілів загинула 14-річна важкоатлетка Аліна Перегудова та її матір.
Джерело: Маріупольська міська рада, Управління фізичної культури та спорту Донецької облдержадміністрації.
Деталі: Перспективна спортсменка Донеччини Аліна Перегудова загинула від ворожих снарядів у місті Маріуполь.
Вихованка Обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з важкої атлетики та учениця Донецького обласного спеціалізованого фахового коледжу спортивного профілю ім. С.Бубки, Аліна у свої 14 років входила до складу спортсменів-кандидатів збірної команди України.
У 2021 році на національному чемпіонаті серед дівчат U17 вона виборола золоті нагороди і прагнула здобувати перемоги на змаганнях найвищого рівня й надалі.
Дослівно: "Вона прагнула здобувати перемоги найвищого рівня й надалі. Але прийшов "руський мир", який "звільнив" її від цього майбутнього…
Разом із Аліною російські солдати вбили в Маріуполі її матір. Важко знайти слова, аби передати глибокі співчуття всім, хто знав загиблих".