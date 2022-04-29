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"Русский мир" убил в Мариуполе 14-летнюю тяжелоатлетку, чемпионку Украины

Валентина РоманенкоПятница, 29 апреля 2022, 13:33

В Мариуполе от российских обстрелов погибла 14-летняя атлет-тяжеловес Алина Перегудова и ее мать.

Источник: Мариупольский городской совет, Управление физической культуры и спорта Донецкой облгосадминистрации.

Детали: Перспективная спортсменка Донбасса Алина Перегудова погибла от вражеских снарядов в городе Мариуполь.

Воспитанница Областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике и ученица Донецкого областного специализированного профессионального колледжа спортивного профиля им. С.Бубки, Алина в свои 14 лет входила в состав спортсменов-кандидатов сборной команды Украины.

В 2021 году на национальном чемпионате среди девушек U17 она завоевала золотые награды и стремилась одерживать победы на соревнованиях наивысшего уровня и дальше.

Дословно: "Она стремилась одерживать победы наивысшего уровня. Но пришел "русский мир", который "освободил" ее от этого будущего…

Вместе с Алиной российские солдаты убили в Мариуполе ее мать. Трудно найти слова, чтобы передать глубокие соболезнования всем, кто знал погибших".

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Темы: Мариупольвойна
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