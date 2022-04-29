Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Русский мир" убил в Мариуполе 14-летнюю тяжелоатлетку, чемпионку Украины

Валентина РоманенкоПятница, 29 апреля 2022, 13:33
Русский мир убил в Мариуполе 14-летнюю тяжелоатлетку, чемпионку Украины

В Мариуполе от российских обстрелов погибла 14-летняя атлет-тяжеловес Алина Перегудова и ее мать.

Источник: Мариупольский городской совет, Управление физической культуры и спорта Донецкой облгосадминистрации.

Детали: Перспективная спортсменка Донбасса Алина Перегудова погибла от вражеских снарядов в городе Мариуполь.

Реклама:

Воспитанница Областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике и ученица Донецкого областного специализированного профессионального колледжа спортивного профиля им. С.Бубки, Алина в свои 14 лет входила в состав спортсменов-кандидатов сборной команды Украины.

В 2021 году на национальном чемпионате среди девушек U17 она завоевала золотые награды и стремилась одерживать победы на соревнованиях наивысшего уровня и дальше.

Дословно: "Она стремилась одерживать победы наивысшего уровня. Но пришел "русский мир", который "освободил" ее от этого будущего…

ВИДЕО ДНЯ

Вместе с Алиной российские солдаты убили в Мариуполе ее мать. Трудно найти слова, чтобы передать глубокие соболезнования всем, кто знал погибших".

Темы: Мариупольвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Все новости...
Мариуполь
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Андрющенко: В Мариуполе сработала ПВО
Оккупанты планируют завезти в захваченный Мариуполь 300 тысяч россиян – ЦНС
Последние новости
17:01
В Лас-Вегасе прогнозируют рекордное количество свадеб перед Новым годом: все через дату
16:48
Зеленский поблагодарил работников оборонки: Собственного оружия стало втрое больше
16:45
Украина в декабре получила 5 миллиардов финансовой помощи - Минфин
16:39
инфографикаПосле начала большой войны украинцы стали больше верить, что страна на правильном пути
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
Все новости...
Реклама: