Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Винница передает 20 фур воды Николаеву, где оккупанты перебили водопровод

Ирина БалачукПятница, 29 апреля 2022, 13:42
Фото unsplash.com

Город Винница решил передать Николаеву, который более 2 недель страдает без водоснабжения, 420 тонн артезианской воды.

Источник: городской голова Винницы Сергей Моргунов в Telegram

Прямая речь Моргунова: "Передаем 420 тонн артезианской воды Николаеву, жители которого страдают без воды уже больше двух недель. Отправим 20 фур – 70 тысяч бутылей. Винница с вами, николаевцы!"

Детали: Мэр Винницы напомнил, что российские оккупанты перебили водопровод и возможности починить его под обстрелами нет.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: НиколаеввойнаводаВинница
Главное сегодня

видеоВСУ взорвали железнодорожный мост вместе с оккупантским поездом в Донецкой области

Зеленский: Риски прекращения любых переговоров очень высоки

Командир морпехов на "Азовстали" обратился к Эрдогану

Немецкое правительство думает передать Украине гаубицы Panzerhaubitzen 2000 - СМИ

Дефицит горючего на АЗС решится в течение недели, цены несколько возрастут – вице-премьер

видеоРоссийский вертолет обстрелял Сумщину неуправляемыми ракетами

Все новости...
Николаев
Готовимся к нападению или осаде Николаева – мэр
Ночь в областях: в Николаеве от обстрелов погиб мужчина, в Луганской области – трое раненых
Мэр Николаева Сенкевич: Чтобы понять, что такое война, нужно стать у разваленного здания или сходить на похороны бойца
Последние новости
01:09
Россияне убили двух гражданских в Донецкой области
00:21
Один штурмовик и 9 беспилотников: ПВО продолжает уничтожать вражеские цели
00:19
Беларусь обвиняет Литву в тайном строительстве ядерных могильников
23:34
ООН обещает "удвоить усилия" в помощи украинцам
22:58
Ощадбанк предупреждает клиентов о письмах мошенников
22:45
В Харьковской области за сутки от вражеских обстрелов погиб человек, 5 ранены
22:41
США передали хозяйке саммита G20, что Путина там быть не должно
22:39
На востоке бойцы ООС отразили 14 атак, уничтожили десятки единиц техники
22:37
Мощность энергоблоков ЗАЭС восстановлена
22:29
У России достаточно артиллерии и авиации, чтобы разрушить до основания весь Донбасс – Зеленский
Все новости...