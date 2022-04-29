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Винница передает 20 фур воды Николаеву, где оккупанты перебили водопровод

Ирина БалачукПятница, 29 апреля 2022, 13:42
Винница передает 20 фур воды Николаеву, где оккупанты перебили водопровод
Фото unsplash.com

Город Винница решил передать Николаеву, который более 2 недель страдает без водоснабжения, 420 тонн артезианской воды.

Источник: городской голова Винницы Сергей Моргунов в Telegram

Прямая речь Моргунова: "Передаем 420 тонн артезианской воды Николаеву, жители которого страдают без воды уже больше двух недель. Отправим 20 фур – 70 тысяч бутылей. Винница с вами, николаевцы!"

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Детали: Мэр Винницы напомнил, что российские оккупанты перебили водопровод и возможности починить его под обстрелами нет.

Темы: НиколаеввойнаводаВинница
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