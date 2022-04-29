Вбивають, викрадають, погрожують: зафіксовано 243 злочини РФ проти українських журналістів

Державний комітет з питань телебачення та радіомовлення зафіксував 243 злочини російських агресорів проти українських журналістів та медіа.

Джерело: сайт Держкомтелерадіо

Деталі: Станом на 27 квітня зафіксовано 243 злочини проти журналістів та медіа в 16 регіонах України.

Найбільше злочинів російські загарбники скоїли в Києві та області.

Це вбивства, поранення, зникнення, викрадення, обстріли журналістів та телевеж, погрози, кіберзлочини.

Велику кількість злочинів зафіксовано також на Запоріжжі та Херсонщині: деякі міста цих регіонів окуповані російською армією – там зафіксовано випадки викрадень, обстрілів журналістів, погроз, кіберзлочинів, захоплень редакцій медіа та вимкнення українського мовлення.

Загалом за час війни семеро журналістів вбито під час виконання професійних обов`язків, 15 зникли безвісті, 14 загинули як учасники бойових дій або внаслідок російських обстрілів не під час виконання ними професійних обов`язків, 9 було поранено внаслідок обстрілів російських окупантів, 8 журналістів захоплено та викрадено.

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Крім того зафіксовано 11 випадків обстрілу російськими окупантами телевеж що призвело до зникнення українського мовлення.