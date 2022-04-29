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Убивают, похищают, угрожают: зафиксировано 243 преступления РФ против украинских журналистов

Валентина РоманенкоПятница, 29 апреля 2022, 13:48
Убивают, похищают, угрожают: зафиксировано 243 преступления РФ против украинских журналистов
иллюстративное фото

Государственный комитет по телевидению и радиовещанию зафиксировал 243 преступления российских агрессоров против украинских журналистов и медиа.

Источник: сайт Госкомтелерадио

Детали: По состоянию на 27 апреля зафиксировано 243 преступления против журналистов и медиа в 16 регионах Украины.

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Больше всего преступлений российские захватчики совершили в Киеве и области.

Это убийства, ранения, исчезновения, похищения, обстрелы журналистов и телебашен, угрозы, киберпреступления.

Большое количество преступлений зафиксировано также в Запорожской и Херсонской областях: некоторые города этих регионов оккупированы российской армией – там зафиксированы случаи похищений, обстрелов журналистов, угроз, киберпреступлений, захвата редакций медиа и отключения украинского вещания.

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Всего за время войны семь журналистов убиты во время исполнения профессиональных обязанностей, 15 пропали без вести, 14 погибли как участники боевых действий или в результате российских обстрелов не во время исполнения ими профессиональных обязанностей, 9 были ранены в результате обстрелов российских оккупантов, 8 журналистов захвачены и похищены.

Кроме того, зафиксировано 11 случаев обстрела российскими оккупантами телебашен, что привело к исчезновению украинского вещания.

Темы: СМИвойнаРосcия
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