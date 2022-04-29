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Німеччина планує підвищити соціальні виплати українським біженцям

"Європейська правда"П'ятниця, 29 квітня 2022, 13:54

З червня українцям, які шукають у Німеччині захисту від війни, буде надано кращий рівень соціального захисту і підтримку у пошуку роботи. 

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Deutsche Welle.

Зміни передбачені урядовим законопроєктом, який невдовзі розгляне Бундестаг.

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Досі біженці з України отримували соціальну допомогу на підставі закону про шукачів притулку, яка становила, залежно від місця перебування, дещо більше 300 євро на місяць для дорослої людини і трохи менше для неповнолітніх дітей. 

Починаючи з 1 червня українці, які отримали дозвіл на проживання відповідно до §24 закону про перебування іноземців, отримуватимуть соціальну допомогу, яку отримують німецькі безробітні. Базова ставка допомоги для дорослого становить 449 євро.

Відповідні зміни 27 квітня схвалив федеральний уряд Німеччини. На соціальний захист українських біженців уряд виділив два мільярди євро.

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Українці, які отримали захист на підставі §24 закону про перебування іноземців, мають дозвіл на роботу без обмежень. 

Зареєструватися як шукачам роботи, аби отримувати виплати, українцям потрібно буде у центрах зайнятості - Jobcenter.

Чи будуть соціальні відомства громад, які на першому етапі надавали соцвиплати українським біженцям, передавати дані українців до Jobcenter, чи всім треба буде подавати до 1 червня заяви до Jobcenter, поки невідомо.

Раніше повідомлялося, що уряд Німеччини хоче інвестувати додаткові 20 мільйонів євро у культурну підтримку та медіа-допомогу Україні.

Теми: Німеччинабіженці
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