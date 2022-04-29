Германия планирует повысить социальные выплаты украинским беженцам

С июня украинцам, которые ищут в Германии защиту от войны, будет предоставлен лучший уровень социальной защиты и поддержка в поиске работы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Deutsche Welle.

Изменения предусмотрены правительственным законопроектом, который вскоре будет рассмотрен в Бундестаге.

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До сих пор беженцы из Украины получали социальную помощь на основании закона об искателях убежища, которая составляла в зависимости от места пребывания немного больше чем 300 евро в месяц для взрослого человека и немного меньше для несовершеннолетних детей.

Начиная с 1 июня украинцы, получившие вид на жительство в соответствии с §24 закона о пребывании иностранцев, будут получать социальную помощь, которую получают немецкие безработные. Базовая ставка пособия для взрослого составляет 449 евро.

Соответствующие изменения 27 апреля одобрило федеральное правительство Германии. На социальную защиту украинских беженцев правительство выделило два миллиарда евро.

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Украинцы, получившие защиту на основании §24 закона о пребывании иностранцев, имеют разрешение на работу без ограничений.

Зарегистрироваться как соискателям работы, чтобы получать выплаты, украинцам нужно будет в центрах занятости – Jobcenter.

Будут ли социальные ведомства общин, которые на первом этапе предоставляли соцвыплаты украинским беженцам, передавать данные украинцев в Jobcenter, или всем нужно будет подавать до 1 июня заявления в Jobcenter, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что правительство Германии хочет инвестировать дополнительные 20 миллионов евро в культурную поддержку и медиа-помощь Украине.