Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Германия планирует повысить социальные выплаты украинским беженцам

"Европейская правда"Пятница, 29 апреля 2022, 13:54

С июня украинцам, которые ищут в Германии защиту от войны, будет предоставлен лучший уровень социальной защиты и поддержка в поиске работы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Deutsche Welle.

Изменения предусмотрены правительственным законопроектом, который вскоре будет рассмотрен в Бундестаге.

Реклама:

До сих пор беженцы из Украины получали социальную помощь на основании закона об искателях убежища, которая составляла в зависимости от места пребывания немного больше чем 300 евро в месяц для взрослого человека и немного меньше для несовершеннолетних детей.

Начиная с 1 июня украинцы, получившие вид на жительство в соответствии с §24 закона о пребывании иностранцев, будут получать социальную помощь, которую получают немецкие безработные. Базовая ставка пособия для взрослого составляет 449 евро.

Соответствующие изменения 27 апреля одобрило федеральное правительство Германии. На социальную защиту украинских беженцев правительство выделило два миллиарда евро.

ВИДЕО ДНЯ

Украинцы, получившие защиту на основании §24 закона о пребывании иностранцев, имеют разрешение на работу без ограничений.

Зарегистрироваться как соискателям работы, чтобы получать выплаты, украинцам нужно будет в центрах занятости – Jobcenter.

Будут ли социальные ведомства общин, которые на первом этапе предоставляли соцвыплаты украинским беженцам, передавать данные украинцев в Jobcenter, или всем нужно будет подавать до 1 июня заявления в Jobcenter, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что правительство Германии хочет инвестировать дополнительные 20 миллионов евро в культурную поддержку и медиа-помощь Украине.

Темы: Германиябеженцы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Все новости...
Германия
В Берлине требуют отменить выступление россиянки Нетребко в государственной опере
Германия передала Украине танки Leopard 1 и радиолокационную систему TRML-4D
В Германии согласовали реформу разведки в ответ на деятельность шпионов РФ
Последние новости
17:01
В Лас-Вегасе прогнозируют рекордное количество свадеб перед Новым годом: все через дату
16:48
Зеленский поблагодарил работников оборонки: Собственного оружия стало втрое больше
16:45
Украина в декабре получила 5 миллиардов финансовой помощи - Минфин
16:39
инфографикаПосле начала большой войны украинцы стали больше верить, что страна на правильном пути
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
Все новости...
Реклама: