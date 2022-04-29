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Двоє колаборантів розстріляли двох мирних жителів Київщини за наказом росіян

Олена РощінаП'ятниця, 29 квітня 2022, 13:53

Двоє мешканців Київської області під час окупації російською армією Залісся у березні здійснювали розвідку та патрулювання для армії РФ, а також розстріляли двох мирних мешканцях Великлї Димерки.

Джерело: Офіс генпрокуророра

Деталі: За процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури двом мешканцям Київщини повідомлено про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану, умисному вбивстві й незаконному поводженні зі зброєю та бойовими припасами (ч. 2 ст. 111, п.1, 12 ч. 2 ст. 115, ст. 263 КК України). 

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За даними слідства, у період тимчасової окупації с. Залісся Броварського району Київської області підозрювані співпрацювали з військовослужбовцями Збройних сил РФ.

Отримавши від окупантів військову екіпіровку, амуніцію і зброю з боєкомплектом, вони здійснювали розвідку та патрулювання на території Броварського району. Озброєні зрадники перевіряли документи у місцевих мешканців.

11 березня на виконання злочинних наказів військовослужбовців ЗС РФ, з метою залякування населення вони відкрили вогонь з автоматичної зброї по двох мирних мешканцях смт Велика Димерка. Від отриманих численних поранень потерпілі померли на місці. 

ВІДЕО ДНЯ

Досудове розслідування здійснює Броварське райуправління поліції.

Теми: війнаКиївська областьколабораціяРосія
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