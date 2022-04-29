Двое коллаборантов расстреляли двух мирных жителей Киевщины по приказу россиян

Двое жителей Киевской области во время оккупации российской армией Залесья в марте осуществляли разведку и патрулирование для армии РФ, а также расстреляли двух мирных жителей Большой Дымерки.

Источник: Офис генпрокуророра

Детали: При процессуальном руководстве Броварской окружной прокуратуры двум жителям Киевской области объявлено о подозрении в государственной измене в условиях военного положения, умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием и боевыми припасами (ч. 2 ст. 111, п.1, 12 ч. 2 ст. 115, ст.263 УК Украины).

По данным следствия, в период временной оккупации с. Залесья Броварского района Киевской области подозреваемые сотрудничали с военнослужащими Вооруженных сил РФ.

Получив от оккупантов военную экипировку, амуницию и оружие с боекомплектом, они производили разведку и патрулирование на территории Броварского района. Вооруженные предатели проверяли документы у местных жителей.

11 марта во исполнение преступных приказов военнослужащих ВС РФ, с целью устрашения населения они открыли огонь из автоматического оружия по двум мирным жителям пгт Большая Дымерка. От полученных многочисленных ранений потерпевшие скончались на месте.

Досудебное расследование осуществляет Броварское райуправление полиции.