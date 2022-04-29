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Двое коллаборантов расстреляли двух мирных жителей Киевщины по приказу россиян

Елена РощинаПятница, 29 апреля 2022, 13:53

Двое жителей Киевской области во время оккупации российской армией Залесья в марте осуществляли разведку и патрулирование для армии РФ, а также расстреляли двух мирных жителей Большой Дымерки.

Источник: Офис генпрокуророра

Детали: При процессуальном руководстве Броварской окружной прокуратуры двум жителям Киевской области объявлено о подозрении в государственной измене в условиях военного положения, умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием и боевыми припасами (ч. 2 ст. 111, п.1, 12 ч. 2 ст. 115, ст.263 УК Украины).

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По данным следствия, в период временной оккупации с. Залесья Броварского района Киевской области подозреваемые сотрудничали с военнослужащими Вооруженных сил РФ.

Получив от оккупантов военную экипировку, амуницию и оружие с боекомплектом, они производили разведку и патрулирование на территории Броварского района. Вооруженные предатели проверяли документы у местных жителей.

11 марта во исполнение преступных приказов военнослужащих ВС РФ, с целью устрашения населения они открыли огонь из автоматического оружия по двум мирным жителям пгт Большая Дымерка. От полученных многочисленных ранений потерпевшие скончались на месте.

ВИДЕО ДНЯ

Досудебное расследование осуществляет Броварское райуправление полиции.

Темы: войнаКиевская областьколлаборационизмРосcия
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