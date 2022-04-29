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Британія відправить в Україну експертів для розслідування воєнних злочинів

"Європейська правда"П'ятниця, 29 квітня 2022, 14:51

Британія спрямує в Україну команду фахівців з питань військових злочинів, щоб допомогти Україні з документуванням доказів та розслідуванням.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомила міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс під час візиту до Гааги для зустрічі з президентом Міжнародного кримінального суду.

"Росія принесла варварство в Україну і скоїла мерзенні звірства, у тому числі проти жінок. Британські експерти допоможуть з’ясувати правду і притягнути режим Путіна до відповідальності за ці вчинки. Справедливість буде забезпечено", - заявила вона. 

Команда допомагатиме українським фахівцям у зборі доказів і веденні розслідування. До неї входять у тому числі експерти з питань сексуального насильства в умовах воєнного конфлікту.

Експерти на початку травня прибудуть до Польщі і там консультуватимуться з Україною та іншими партнерами щодо того, як саме можуть допомогти. 

Як повідомлялося, Нідерланди також планують відправити в Україну групу судово-медичних експертів для збору доказів про військові злочини у рамках розслідування, розпочатого Міжнародним кримінальним судом у Гаазі.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи висловила повну підтримку всім зусиллям стосовно розслідування міжнародних злочинів РФ в Україні, та виступила за створення міжнародного трибуналу.

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Через російське вторгнення ведеться робота над тим, щоби притягнути до відповідальності особисто керівників РФ. Деталі у статті Трибунал не тільки для Путіна: як реально покарати еліту РФ за агресію проти України.

Теми: Велика Британія
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