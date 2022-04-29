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Британия отправит в Украину экспертов для расследования военных преступлений

"Европейская правда"Пятница, 29 апреля 2022, 14:51

Британия направит в Украину команду специалистов по военным преступлениям, чтобы помочь Украине с документированием доказательств и расследованием.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс во время визита в Гаагу для встречи с президентом Международного уголовного суда.

"Россия принесла варварство в Украину и совершила отвратительные зверства, в том числе против женщин. Британские эксперты помогут выяснить правду и привлечь режим Путина к ответственности за эти поступки. Справедливость будет обеспечена", - заявила она.

Команда будет помогать украинским специалистам в сборе доказательств и ведении расследования. В нее входят в том числе эксперты по вопросам сексуального насилия в условиях военного конфликта.

Эксперты в начале мая прибудут в Польшу и там будут консультироваться с Украиной и другими партнерами о том, как могут помочь.

Как сообщалось, Нидерланды также планируют отправить в Украину группу судебно-медицинских экспертов для сбора доказательств о военных преступлениях в рамках расследования, начатого Международным уголовным судом в Гааге.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы выразила полную поддержку всем усилиям по расследованию международных преступлений РФ в Украине и выступила за создание международного трибунала.

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Темы: Великобритания
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