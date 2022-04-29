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Рівень симпатій українців до Путіна й Лукашенка наблизився до нуля - соціологія

Валентина РоманенкоП'ятниця, 29 квітня 2022, 14:54
Лукашенко і Путін. фото ТАСС

Абсолютна більшість українців негативно ставляться до очільника держави-агресора РФ Володимира Путіна та контрольованого ним самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, втрачає бали і канцлер Німеччини Олаф Шольц, який зволікає з військовою допомогою Україні.

Джерело: результати загальнонаціонального опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 26 квітня 2022 року.

Деталі: За даними соціологів, протягом останніх двох місяців значно покращилося ставлення українців до очільників Польщі, Великої Британії, США, Туреччини, Литви та Франції.

 

Позитивно ставляться до президента Польщі Дуди – 92% опитаних, до прем’єр-міністра Британії Джонсона – 87%, президента США Байдена – 86%, президента Туреччини Ердогана – 76%, президента Литви Наусєди – 75%, президента Франції  Макрона – 75%.

До президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн позитивно ставляться 66%.

Водночас, погіршилося ставлення до канцлера Німеччини Шольца: позитивно ставляться до нього 30%, негативно – 54% (у січні 2022 року – 23%). До президента Німеччини Штайнмаєра позитивно ставляться 26%, негативно – 44%.

Абсолютна більшість респондентів негативно ставляться до очільників Білорусі (96%) та Росії (98%).

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Довідково: 26 квітня 2022 року методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера соціологи опитали 1000 респондентів віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Теми: соціологіявійна
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