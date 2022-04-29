Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Рівень симпатій українців до Путіна й Лукашенка наблизився до нуля - соціологія

Валентина РоманенкоП'ятниця, 29 квітня 2022, 14:54
Рівень симпатій українців до Путіна й Лукашенка наблизився до нуля - соціологія
Лукашенко і Путін. фото ТАСС

Абсолютна більшість українців негативно ставляться до очільника держави-агресора РФ Володимира Путіна та контрольованого ним самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, втрачає бали і канцлер Німеччини Олаф Шольц, який зволікає з військовою допомогою Україні.

Джерело: результати загальнонаціонального опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 26 квітня 2022 року.

Деталі: За даними соціологів, протягом останніх двох місяців значно покращилося ставлення українців до очільників Польщі, Великої Британії, США, Туреччини, Литви та Франції.

Реклама:
 

Позитивно ставляться до президента Польщі Дуди – 92% опитаних, до прем’єр-міністра Британії Джонсона – 87%, президента США Байдена – 86%, президента Туреччини Ердогана – 76%, президента Литви Наусєди – 75%, президента Франції  Макрона – 75%.

До президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн позитивно ставляться 66%.

Водночас, погіршилося ставлення до канцлера Німеччини Шольца: позитивно ставляться до нього 30%, негативно – 54% (у січні 2022 року – 23%). До президента Німеччини Штайнмаєра позитивно ставляться 26%, негативно – 44%.

ВІДЕО ДНЯ

Абсолютна більшість респондентів негативно ставляться до очільників Білорусі (96%) та Росії (98%).

 
 

Довідково: 26 квітня 2022 року методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера соціологи опитали 1000 респондентів віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Теми: соціологіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
соціологія
Кожен п'ятий в Україні вважає себе націоналістом – опитування
Понад 80% українців не бачать перемоги без повернення усіх територій
Переважна більшість українців вірять у хороше майбутнє України
Останні новини
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
Усі новини...
Реклама: