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Уровень симпатий украинцев к Путину и Лукашенко приблизился к нулю - социология

Валентина РоманенкоПятница, 29 апреля 2022, 14:54
Уровень симпатий украинцев к Путину и Лукашенко приблизился к нулю - социология
Лукашенко и Путин. фото ТАСС

Абсолютное большинство украинцев негативно относятся к главе государства-агрессора РФ Владимиру Путину и контролируемому им самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко, теряет баллы и канцлер Германии Олаф Шольц, который медлит с военной помощью Украине.

Источник: результаты общенационального опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 26 апреля 2022 года

Детали: По данным социологов, за последние два месяца значительно улучшилось отношение украинцев к руководителям Польши, Великобритании, США, Турции, Литвы и Франции.

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Позитивно относятся к президенту Польши Дуде – 92% опрошенных, к премьер-министру Британии Джонсону – 87%, президенту США Байдену – 86%, президенту Турции Эрдогану – 76%, президенту Литвы Науседе – 75%, президенту Франции Макрону – 75% .

К президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен положительно относятся 66% респондентов.

В то же время ухудшилось отношение к канцлеру Германии Шольцу: положительно относятся к нему 30%, отрицательно – 54% (в январе 2022 года – 23%). К президенту Германии Штайнмайеру положительно относятся 26%, отрицательно – 44%.

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Абсолютное большинство респондентов негативно относятся к руководителям Беларуси (96%) и России (98%).

 
 

Справка: 26 апреля 2022 года методом телефонных интервью с использованием компьютера социологи опросили 1000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Темы: социологиявойна
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