Через брак пального киян просять не їздити на власних авто

Киян закликають не пересуватися приватним автотранспортом без нагальної потреби, аби першочергово забезпечити потребу у пальному для військових.

Джерело: КМДА

Дослівно: "Киян просять пам’ятати про потреби армії і наших захисників і за можливості користуватися громадським транспортом. Мережа постійно розширюється, аби забезпечити перевезення мешканців, які повертаються у столицю".

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Деталі: Станом на 29 квітня у Києві працюють:

140 автобусів на 62 маршрутах;

70 трамваїв на 16 маршрутах;

77 тролейбусів на 25 маршрутах.

Приватні перевізники обслуговують 74 маршрути загальною кількістю майже 400 автобусів.

Метро працює із 06:30 до 20:00.

ВІДЕО ДНЯ

Наземний пасажирський транспорт курсує з 07:00 до 21:00. Усі маршрути тут.

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