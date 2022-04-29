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Через брак пального киян просять не їздити на власних авто

Олена РощінаП'ятниця, 29 квітня 2022, 15:11

Киян закликають не пересуватися приватним автотранспортом без нагальної потреби, аби першочергово забезпечити потребу у пальному для військових.

Джерело: КМДА

Дослівно: "Киян просять пам’ятати про потреби армії і наших захисників і за можливості користуватися громадським транспортом. Мережа постійно розширюється, аби забезпечити перевезення мешканців, які повертаються у столицю".

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Деталі: Станом на 29 квітня у Києві працюють: 

  • 140 автобусів на 62 маршрутах;
  • 70 трамваїв на 16 маршрутах;
  • 77 тролейбусів на 25 маршрутах.

Приватні перевізники обслуговують 74 маршрути загальною кількістю майже 400 автобусів.

Метро працює із 06:30 до 20:00. 

ВІДЕО ДНЯ

Наземний пасажирський транспорт курсує з 07:00 до 21:00. Усі маршрути тут.

Знати більше: Нулі на стелах: чому на АЗС немає пального та коли з'явиться

Теми: Київавтобензинвійна
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