Через брак пального киян просять не їздити на власних авто
П'ятниця, 29 квітня 2022, 15:11
Киян закликають не пересуватися приватним автотранспортом без нагальної потреби, аби першочергово забезпечити потребу у пальному для військових.
Джерело: КМДА
Дослівно: "Киян просять пам’ятати про потреби армії і наших захисників і за можливості користуватися громадським транспортом. Мережа постійно розширюється, аби забезпечити перевезення мешканців, які повертаються у столицю".
Деталі: Станом на 29 квітня у Києві працюють:
- 140 автобусів на 62 маршрутах;
- 70 трамваїв на 16 маршрутах;
- 77 тролейбусів на 25 маршрутах.
Приватні перевізники обслуговують 74 маршрути загальною кількістю майже 400 автобусів.
Метро працює із 06:30 до 20:00.
Наземний пасажирський транспорт курсує з 07:00 до 21:00. Усі маршрути тут.
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