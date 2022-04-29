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Из-за нехватки горючего киевлян просят не ездить на собственных авто

Елена РощинаПятница, 29 апреля 2022, 15:11

Киевлян призывают не передвигаться на частном автотранспорте без насущной необходимости, чтобы в первую очередь обеспечить потребность в горючем для военных.

Источник: КГГА

Дословно: "Киевлян просят помнить о нуждах армии и наших защитников и по возможности пользоваться общественным транспортом. Сеть постоянно расширяется, чтобы обеспечить перевозку жителей, возвращающихся в столицу".

Детали: По состоянию на 29 апреля в Киеве работают:

  • 140 автобусов на 62 маршрутах;
  • 70 трамваев на 16 маршрутах;
  • 77 троллейбусов на 25 маршрутах.

Частные перевозчики обслуживают 74 маршрута общим количеством почти 400 автобусов.

Метро работает с 06:30 до 20:00.

Наземный пассажирский транспорт курсирует с 07:00 до 21:00. Все маршруты здесь.

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Темы: Киевавтобензинвойна
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