Из-за нехватки горючего киевлян просят не ездить на собственных авто

Киевлян призывают не передвигаться на частном автотранспорте без насущной необходимости, чтобы в первую очередь обеспечить потребность в горючем для военных.

Источник: КГГА

Дословно: "Киевлян просят помнить о нуждах армии и наших защитников и по возможности пользоваться общественным транспортом. Сеть постоянно расширяется, чтобы обеспечить перевозку жителей, возвращающихся в столицу".

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Детали: По состоянию на 29 апреля в Киеве работают:

140 автобусов на 62 маршрутах;

70 трамваев на 16 маршрутах;

77 троллейбусов на 25 маршрутах.

Частные перевозчики обслуживают 74 маршрута общим количеством почти 400 автобусов.

Метро работает с 06:30 до 20:00.

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Наземный пассажирский транспорт курсирует с 07:00 до 21:00. Все маршруты здесь.

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