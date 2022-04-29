СБУ затримала росіян, які намагалися захопити Південноукраїнську АЕС

На Миколаївщині співробітники СБУ затримали трьох російських військових у Вознесенському районі, які брали участь у спробі захоплення Південноукраїнської АЕС.

Джерело: СБУ

Деталі: Вони ховалися у покинутих будівлях поблизу райцентру.

Встановлено, що вони входили до складу угруповання, яке брало участь у спробах захоплення Південноукраїнської АЕС.

Тим часом у Дніпропетровській області СБУ встановила місцезнаходження і затримала поплічницю ватажків так званої "ДНР", яка відповідала за їхню медійну розкрутку та інформаційний супровід діяльності терористів.

Вона займалась популяризацією угруповань бойовиків та підготовкою "постановочних" сюжетів для кремлівських пропагандистів.

На Київщині СБУ викрила ще одного колаборанта.

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